2018年10月17日 04:11 中國時報 愛亞

愛亞，本名李丌，1945年生。曾製作主持廣播節目，策畫報紙兒童版，擔任出版社總編輯、文學雜誌副總編輯。曾獲中興文藝獎章、吳魯芹散文獎。著有散文《喜歡》、《給年輕的你》、《味蕾唱歌》、《安靜的煙火──我的臺灣花．樹》，小說《曾經》、《愛亞極短篇》等三十餘冊。（文訊雜誌提供）

從小就明白，「我的志願」是作文題目，把每一天過完（不是過好）才是生活最重要。做學生時功課一定要交，交不了功課，父母和老師那一關就是你的世界末日。20歲便結婚的我，27歲時生了第三個孩子，每日讓孩子有飯吃有乾淨衣裳換，日子就可以了，沒有幫手沒有多餘的錢，妳自己看著辦。因此「把每一天過完」是我一直以來的人生宗旨，不想其他。

30歲了，覺得自己已然老去，經濟大風暴讓我將孩子丟到安親班和保姆手裡，去丈夫公司做零工，照顧不到孩子又每日轉陀螺般，令我一再疑惑，我的人生就要這樣過下去？可是我一人做四人的工作，公司不能沒有我，黃昏時見到孩子，和他們一起大呼小叫聽他們哭鬧，我才有能量過完這一日，我一定得再用加法讓自己增大，而不是暫時可以舒服的躲藏起來而做了減法。

我開始在紙上、簿本上塗寫牢騷，自問許多為什麼自答許多為什麼？沒有人可以教我，我便讀報讀書，我愈寫愈多，愈讀愈成習慣，有時記錄些工作見聞，有時書寫一篇讀書心得，每寫完便覺心平，但那時不懂，我的所做竟然便是「覺醒」。

把短稿寄給家庭版、兒童版，也只是「想和人說話、交流」，發現說了寫了竟是能賺些不太小的錢給孩子添衣買點心、帶他們去兒童樂園，我真是太感謝稿費給我當時的快樂。

寫作成為習慣，便一心希望寫得和別人一樣好，努力工作認真生活，一直讀一直寫，一直寫一直讀，30歲以後，我沒有空閒寂寞。

我真心愛我的30歲，真是金般好日啊。

（本文摘錄文訊雜誌2018重陽特刊《菁彩三十‧風華相會》）

(中國時報)