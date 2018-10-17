2018年10月17日 04:11 中國時報 周末／原作、笑臉貓／改編

望著她匆匆離去的背影，皇后忽然喊道：「對了……瓔珞回來了嗎？」

「沒有。」明玉搖搖頭，心中也十分遺憾，若是有瓔珞的陪伴，想必皇后娘娘會好很多。

皇后失望道：「本宮知道了，你去吧。」

皇后並不是真的想吃江米年糕，故意選了這個費時許久的點心，是為了能夠支開明玉。

明玉走後不久，皇后慢慢從床上下來，一步步走出寢殿。

冷風吹過空枝，茉莉花不知何時已經凋零而去，空留枯枝於風中搖曳，道不盡的蕭索淒涼。

皇后的目光越過空枝，遙遙望著不遠處的角樓，臉上浮現同樣蕭索淒涼的笑容，輕輕道：「我這一生，真是步步錯。」

拔下頭上珠釵，毫不在意地往地上一丟，皇后笑道：「我天性不愛拘束，卻嫁進了皇家，成了大清皇后。」

一只明月璫丟在地上，被她的鞋底無情碾過，她抬手摘著另外一只耳上的明月璫，笑道：「若我能安安分分地當個六宮典範倒還罷了，可我卻貪戀兒女情長，妄想得到皇上的愛……」

金釵步搖、耳璫玉環，一樣一樣從她身上脫落，就像她執著的過去，執著的責任，執著的愛情。

不知不覺，皇后身上除卻一件素白衣裳，已經別無他物，她立在高高的角樓上，衣擺迎風而展。

「一錯再錯，我最大的錯，就是生下永璉、永琮。」她痛苦地閉上眼睛，「你們兩個不該投身在我這，我身為母親，卻無法保全你們，一切都是我的錯……」

淅淅瀝瀝的雨水從天而降，夾著細小的雪。皇后慢慢睜眼看向天空，抬手接了一片雨雪，雪花在她掌心融化，她心中酸楚無比，似乎老天都在懲罰她，暖閣起火時，不見天空下雨，到了此刻，竟突然下起雨來。

「對不起，對不起，對不起。」她連說三聲對不起，對自己的家族，對皇上，對兩個夭折的孩子，最後含淚笑道，「對不起，瓔珞，答應要等你回宮，可惜，我等不到了……不過，你要為我高興，從今以後，我不再做皇后了，只做富察容音，我─只是富察容音！」

她忽然張開雙臂，如同一隻白色的飛鳥，自紫禁城的角樓一躍而下。

（本連載完結，本文摘自《延禧攻略》，新經典文化提供，更多《延禧攻略》書摘請上人間藝文官網https://prize.turnnewsapp.com）

(中國時報)