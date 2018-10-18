法院裁定可補件 以核養綠 敗部復活

2018年10月18日 04:10 中國時報 楊佳穎、林偉信／台北報導

「以核養綠」公投提案人黃士修，因中選會在9月6日拒收2萬多份補送件連署書，向台北高等行政法院（北高行）提定暫時狀態假處分，盼法院還其公道。北高行昨裁定，「公投提案以通過為原則、不通過為例外」，中選會沒理由拒收補送連署書，依法律也無拒絕理由，中選會作為顯有不當。

公投提案 應以通過為原則

黃士修昨下午即依北高行裁定，重送2萬3251份連署書至中選會，中選會立即啟動點收作業。中選會昨晚表示，已完成概略點收，隨即送相關戶所查對，以利「以核養綠」案在10月24日前成案，並召開委員會審議，以與11月24日大選同日投票。「以核養綠」可望敗部復活。

黃士修等人9月6日遞交第二階段連署書，中選會點收31萬4135份，黃13日補送2萬多份連署書，中選會拒收，他認為《公投法》13條未明定連署書最後交件期限，但中選會以「時限行政」為由，不接受2次補件，因此向北高行提出定暫時狀態假處分。

北高行合議庭昨指出，《公民投票法》是程序性質法規，黃士修提補充連署書時，中選會應注意對黃有利及不利情形。如公投提案人就連署人數有顧慮，再提補充連署，中選會應接受，但中選會亦可抗告。

合議庭指出，公投是嚴謹社會活動，無需引發不必要訟爭，如衍生爭議，形成額外社會成本支出與耗損，將成難以回復損害，黃男的假處分聲請有理由，裁定中選會應准予將補充公投連署書併案。

中選會昨收下黃士修補送連署書後，副主委陳朝建表示，補件同樣需經戶政機關依法查對後進行處理，必要時會加開臨時會審議，中選會不預設立場，盡可能依《公投法》意旨協助。

引發訟爭 中選會顯有不當

陳朝建強調，中選會將依法提抗告，並指選務行政、公投行政都是「時限行政」，有一定期程、時限及規範，而法院裁定有些違反《公投法》制度規範。他進一步質疑，若收件過程可一再送件，「到底幾次？會導致查對時間無從結算」，因完成查對程序後，戶政機關依法有30天查對期間，這些在法規中有明定。

中選會昨晚表示，為利以核養綠案在本月24日前成案，以與九合一大選同日舉行投票，中選會已請戶政機關在23日中午12時前將完成查對連署人名冊部分結果先函覆。若屆時達補件標準，中選會將討論召開委員會審議，既使10月24日當日才經委員會成案，仍可綁年底大選。

(中國時報)