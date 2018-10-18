台灣排行13 躋身超級創新者4強

2018年10月18日 04:11 中國時報 楊明暐 、 王莫昀 ／綜合報導 ／綜合報導

世界經濟論壇（WEF）全球競爭力指數4.0排名

世界經濟論壇（WEF）17日發表2018年《全球競爭力報告》，美國在暌違10年後重登第一；新加坡和德國分居2、3；日本排名第5、香港第7，是另2個擠進前10亞洲國家和地區。台灣名列13，在亞洲區排第4，且在「創新能力」上，與德、美、瑞士並列「超級創新者」。雖然台灣排名較去年（15）前進兩名，WEF強調，今年和去年採不同評比指標，新舊排名不能比較。

為反映日益數位化的世界經濟，WEF今年採全新「全球競爭力指數4.0」進行評比。評比項目分「環境便利性」、「人力資本」、「市場」及「創新生態體系」4大類、12中項及98個指標。

不同指標 去年排名不可比

在140個被評比國家地區中，台灣得分79.3，名列13。WEF指出在12個中項裡，「創新能力」各國普遍表現不佳，德、美、瑞士、台灣則是「超級創新者」(super innovators)，這方面分數遠高其他國家。

儘管陸美貿易戰持續，美國仍以85.6分列全球第一，美國除在勞動力市場和金融系統表現突出，商業活力更遙遙領先。WEF稱，由於重新定義競爭力，指標內容和計算方式全然不同以往，加上長期因素考量，美國獲第一與川普政府最近經濟政策關係不大。美國上次居首位是在2008年。

創新能力 德美瑞也獲肯定

全球排名第2的新加坡得83.5分。身為全球貿易中心之一，新加坡開放是標誌特色和經濟成功重要推動力。憑藉世界一流的交通基礎設施和連通性，其基礎設施位居全球領先地位。排名前30幾乎都是歐亞經濟體。亞洲排名分別為新加坡第2，日本第5，香港第7，台灣13，南韓15，馬來西亞25，大陸28。墊底的是查德（140名），得分35.5。

對此，行政院長賴清德昨參加2018「財訊金融獎」時指出，「我們沒理由再否定自己吧！我們應該更加深具信心。」經濟部次長龔明鑫說，台灣被評為世界四大超級創新者之一，是大家共同努力的成果；且台灣成績比韓國、紐西蘭好，深具肯定意義。

(中國時報)