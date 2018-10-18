新聞透視－民進黨使出尬場攻略 喜樂島變孤島

2018年10月18日 04:10 中國時報 曾薏蘋

民進黨在周二突決議，同意高雄市黨部在周六於高雄舉辦「反併吞」活動，以與「喜樂島聯盟」在台北的活動「南北呼應」，民進黨在檯面上話說得好聽，但其實有自己的盤算。南北這兩項活動最大差別在於「喜樂島」凸顯「正名公投」，在選舉時刻，挑動民進黨敏感神經，逼得民進黨決定使出「孤島攻略」，徹底要讓喜樂島成為「孤」島。

已過世的民視前董事長蔡同榮，外號是「蔡公投」，他一生雖也致力於台獨議題，但他是民進黨員，在黨內仍可溝通、協調。

選前挑動敏感神經

郭倍宏主掌民視後，郭不是黨員，又有政治野心，民進黨想要「hold」住他，沒有那麼容易，但是民視一直是綠營政治人物非常重要的曝光平台，因此郭倍宏這次發起的喜樂島 「全民公投反併吞大遊行」，在選舉時刻，攪動民進黨選情，並不為民進黨所樂見。大老陳菊曾出面溝通，希望活動能暫緩，但一直「喬」不下來，郭倍宏成為民進黨最頭痛的人物之一。

距離11月24日投票僅剩1個多月，喜樂島這場 「全民公投反併吞大遊行」讓民進黨公職、候選人夾在中間，「去也不是，不去也不是」。黨中央最初只下禁令，未提黨紀，讓黨員相當為難，紛紛希望黨中央有個明確指示，因此黨內溝通小組討論後決定，參加喜樂島活動的人將動用黨紀處分。

將計就計「南北呼應」

新系立委劉世芳在確定接下陳其邁總幹事召集人，在一場市長官邸午宴上，她有新想法，建議1020當天在高雄也舉辦群眾活動，不但可化解「喜樂島」給予黨內同志的壓力，也順勢讓選情陷入困境的陳其邁多了造勢機會，更可稀釋本土社團、獨派集結於喜樂島聯盟於一身，可說是「一兼三顧」的策略，對外說是「南北呼應」，不如說是「南北尬場」。

於是前天由陳明文及柯建銘邀約溝通協調會，邀請多位本土社團、獨派人士參加，唯獨沒有郭倍宏，即可看出蔡英文決定從喜樂島聯盟周邊結盟的本土社團下手，弱化郭倍宏。

搶回主導 宣示共主

本土社團、獨派每到選舉，總是把民進黨當成統獨議題的提款機，但是民進黨執政後，必須面對執政現實及國際困境，遇到統獨議題必須更小心謹慎因應，已不能再像在野黨時蠻幹操作。

民進黨確定以高雄場呼應喜樂島後，高雄市黨部已經發文給各縣市黨部，希望他們一起參加，重點放在雲林以南的縣市長候選人跟黨部，希望他們積極動員參加，參加民進黨自己辦的活動，搶回主導權，宣示民進黨才是綠營真正的共主。

(中國時報)