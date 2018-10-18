黨紀約束 公職只能參加高雄場

2018年10月18日 04:10 中國時報 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

喜樂島聯盟在後天(周六)在台北發起1020「全民公投反併吞大遊行」，民進黨反併吞行動溝通小組成員陳明文昨表示，黨中央決定以黨紀約束，黨公職只能參加同一天民進黨在高雄舉辦的活動。

喜樂島聯盟周六將在台北發起大遊行，民進黨原在9月19日中常會原做決議，禁止黨公職、參選人參加。稍後各縣市長競選總幹事開會時大家提到，中常會決議沒指要黨紀處分，大家對要不要參加喜樂島活動意見不一，很多人擔心不參加會被民視貼標籤，「要是有人不參加，民視會點名怎麼辦？」民進黨黨中央最後決定，以黨紀約束。

政策會首席副執行長、也是溝通小組執行祕書董建宏前天宣布，民進黨高雄市黨部及市議會黨團等部分台派社團，也要在周六舉辦「反併吞顧台灣反介入護高雄」，與喜樂島聯盟南北呼應 。

陳明文指出，他與另一位溝通小組成員柯建銘於前天召集會議，邀請許多獨派代表來，向他們說明，民進黨不是反對喜樂島辦的活動，只是時間上，正值民進黨公職選舉，動員可能影響能量。

陳明文說，溝通會中提到，民進黨基本上不反對反併吞，高雄也在10月20日也發起反併吞活動，所以就南北相互輝映，民進黨也支持反併吞。

陳明文說，公投正名，涉及修憲，現在正在選舉，活動不一定非要在10月20日舉行，但既然公職候選人有壓力，因此由高雄市黨部辦一場，黨公職候選人可參加高雄場。

對於民進黨要在高雄也辦一場，民視董事長郭倍宏受訪表示，尊重高雄市舉辦的活動，「我們還是辦我們的活動，衷心祝福，最好聲音大一點，讓中國知道我們討厭他們併吞台灣」。

(中國時報)