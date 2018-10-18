扁聲明「選對會中常會應先認錯」

喜樂島聯盟召集人郭倍宏日前拜會陳水扁分享對1020活動的看法。（摘自陳水扁新勇哥物語臉書）

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中國時報
／台北報導

喜樂島聯盟周六在台北市辦「反併吞正名公投」活動，民進黨在高雄舉辦「反併吞、護台灣、反介入、顧高雄」，前總統陳水扁在「新勇哥物語」表示，選對會與中常會當然要先公開認錯道歉才對，有志之士不能也不會被摸頭！

多次呼籲民進黨不應切割喜樂島聯盟活動的陳水扁，昨在「新勇哥物語」發表聲明表示，如果民進黨可以開放黨公職人員參加南部的反併吞遊行，是否代表著選對會之前向中常會提案並經決議通過的禁令是錯的？選對會與中常會當然要先公開認錯道歉才對！

陳水扁說，倘若民進黨可以開放黨公職人員參加南部的反併吞遊行，卻不能參加喜樂島聯盟在北部發起的大遊行，如果這不是對郭倍宏、彭文正、曹長青等的否定、切割與打壓，誰能信？

陳水扁強調，阿扁身為喜樂島聯盟的發起人之一，將全力支持「獨立公投，正名入聯」的堅定立場，與喜樂島同生共死！

陳水扁並重提，民進黨在2009年5月17日發起在凱道嗆馬保台示威活動，後來決定跨夜靜坐，沒有申請凱道路權，蔡英文主席並已做好被關的準備，「撫今追昔，民進黨蔡英文能，喜樂島郭倍宏更能！」

扁說，蔡英文主席在前4年只到北所探監一次，不是關心阿扁的健康安危與受到的政治迫害，而是有求於阿扁。由於5月17日晚上台灣獨派在高雄市同時舉辦一場盛大群眾大會，蔡英文深恐南部場子太大，才入監求扁籲請獨派支持者北上支援。

如今剛好相反，陳水扁說，為了減少北上參加人數，降低喜樂島的運動能量及熱度，民進黨才開放黨公職人員可以參與高雄場，不能訴求公投的大遊行！有志之士不能也不會被摸頭！

(中國時報)

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