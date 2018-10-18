外傳藍要拚場 韓國瑜「絕不會」

2018年10月18日 04:10 中國時報 林宏聰／高雄報導

10月20日喜樂島聯盟將在台北反併吞遊行，高雄則規畫「反併吞，護台灣，反介入，顧高雄」活動，南北呼應，高雄場起碼動員萬人參加，展現團結氣勢；針對外傳國民黨也將在同時間造勢拚場，韓國瑜說「絕對不會」，不搞政治對抗。

民進黨高雄市黨部執行長林展鴻說，其實陳其邁競選辦公室、各議員參選人及地方支持者早在9月即向中央建議舉辦相關活動，直到10月14日鳳山3萬人造勢，基層氣勢大振，更確定民進黨在反併吞議題上不能缺席，因此中央拍板同意這場活動。

20日活動由民進黨高市黨部、議會黨團、基督教長老教會高雄中會、台灣南社、台灣基督長老教會高雄中會壽山中會2018選舉後援會共同主辦，當天下午2點半在世運主場館前的世運大道舉行。

林展鴻表示，為避免影響交通，當天活動採定點集結，已有嘉義以南各縣市報名參加，光是高雄在地動員能量就超過1萬人，屆時將拉起4大訴求大型布條，希望讓全世界聽到台灣人的聲音，藉此找回民進黨支持者過去的熱情。

陳其邁競選辦公室發言人趙天麟說，為凸顯這次選舉假新聞極大化，高雄場特別加入「反介入、顧高雄」訴求，也呼應反併吞議題，強調民進黨與喜樂島作法雖不同，但大方向一致。

外傳民進黨反併吞活動時，國民黨也要辦遊行拚場，韓國瑜17日受訪時斬釘截鐵表示「絕對不會」，若他當選市長，高雄政治將歸零，轉而全力拚經濟；他感嘆，數十年來高雄都在搞意識型態，未來市民要捲起袖子拚經濟，別再搞政治了。

(中國時報)