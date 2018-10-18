民進黨把獨派當衛生紙

2018年10月18日 04:10 中國時報 季節 ／台北報導 ／台北報導

孫文學校將於今日上午舉辦「厲害了 民進黨；可憐了 喜樂島」記者會，針對「喜樂島聯盟」日前大張旗鼓發動十萬人於20日舉辦呼籲「台獨公投」大型活動，但是卻受到民進黨刻意杯葛，予以分析。孫文學校校長張亞中昨指出，民進黨把台獨當工具，獨派被當成衛生紙，為了選舉就丟棄。

張亞中指出，台獨是民進黨的黨綱，該黨更視公投為台灣民主的最高表現，但是當喜樂島聯盟要推動「台獨公投」時，民進黨的蔡英文要求黨公職人員及候選人不要出席該遊行活動，如果出席的還要處分。民進黨以前把喜樂島這些堅定的台獨者看成是鐵衛軍、先鋒隊，如今卻視其為「衛生紙」，用完就丟，選舉到了更視其為「大毒草」，深怕台獨公投遊行會壞了民進黨的選情。

此外張亞中也質疑，為了選舉，綠營發明了「台獨2.0」的說法，認為台灣早就已經獨立了，不需要再公投制憲多此一舉。但如果已經獨立，為何台灣無法加入聯合國？為何邦交國愈來愈少？因此張亞中說民進黨的「台獨2.0版」主張根本是自欺欺人，喜樂島的人士已經被出賣了，民進黨只是把台獨當成追求利益與權力的工具。今日的記者會，除張亞中本人外，前立委邱毅、文化大學教授林忠山、前國民黨文傳會副主委毛嘉慶、新北市議員候選人唐慧琳也將出席。

(中國時報)