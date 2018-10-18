公投爭議法官也看不下去 阻公民參政權 大開民主倒車

台北高等行政法院17日裁定，中選會必須受理「以核養綠」補送連署書。圖為公投領銜人黃士修日前在中選會前絕食靜坐抗議，民眾前往聲援。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

中選會因為公投事件屢屢作成爭議處分，法官也看不下去講話了，台北高等行政法院在裁定書中明確指出，因為根據公投法是以通過為原則，中選會依法沒有必要為難人民的補充連署聲請，如果仍堅持己見欲抗告，無異是浪費司法資源與社會成本，且大開民主倒車。

法院裁定可補件 以核養綠 敗部復活

公投是程序法 應給予補正

台北高等行政法院就公民投票法的精神作出解釋，法官指出，公投法是規範如何進行的程序法，也因此人民只要發起連署提案，依公投法規範意旨，中選會應以通過為原則，在此情況下，如果連署人數不合規應該通知補正，給人民救濟機會。

公投是為了讓人民就公共政策議題，以和平理性的民主方式，投下贊成與反對票，藉以要求政府依多數民意決定作成政策或立法。

法界人士指出，以核養綠的公投議題是否為多數公民的主張，必須透過人民的選票一張張統計出結論，辦理選務工作的中選會理應依法行政，專注於審查連署人數、有效無效票，如果連署人數有增加，就必須遵守法律給予補正機會，而非蠻橫拒絕。

籲別抗告 浪費司法資源

承審本件假處分聲請案的法官直言，黃士修與中選會的行政爭訟，黃勝訴的機率相當大，但中選會不願退讓，還引發了不必要的訟爭與爭議，形成額外社會成本，當行政機關不願「謙卑」面對人民時，司法基於保障正當法律程序，只能介入作成裁判。

北高行政法院在裁定理由書中，明白點出中選會未依公投法及行政程序法執行職務之處，更提出忠告希望中選會別耗損社會成本，公投是人民權利任何政府機關不得恣意妄為，阻斷公民參政權，中選會應尊重司法判決、懸崖勒馬。

政大法律系教授廖元豪則認為，中選會打輸官司沒有關係，但會引發外界質疑中選會的威信，加上中選會甚至創了「時限行政」的詞彙，甚至準備抗告時仍不斷強調這概念；但時限行政道理說不通，因為收件時間明明還沒到，「可以補件為何不給別人補？」他從來沒聽過這種事。

廖元豪說，中選會有一個奇怪的論調是「沒有規定可以補件」，但其實反過來說，也沒有規定不能補件，更沒有規定不能分兩次送，認為是中選會利用奇怪的理由、創造法律概念阻撓別人。

(中國時報)

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