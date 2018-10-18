新聞透視－依法行政 中選會勿成公投殺手

2018年10月18日 04:10 中國時報 王正寧

因為不滿中選會關上補件大門，「以核養綠」公投案領銜人黃士修聲請定暫時狀態假處分，台北高等行政法院昨裁定應准許補件，中選會雖然接受受理補送連署書，但也明確表示，中選會對於此一裁定將提出抗告。

《公民投票法》的立法目的，是依據《憲法》主權在民的原則，為確保國民直接民權之行使而建立的民主機制；尤其難得的是經過修法降低門檻之後，打開了過去為人詬病的「鳥籠」，讓公民更有參與公共政策的動力。因此，台灣民主的新里程碑、年底的公投綁大選就格外受到矚目。

令人遺憾的是，在此關鍵時刻，中選會一路扮演監督、管制，而不是輔導、協助成案的角色。《公投法》是規範公投程序，第13條第3項就有「補正」的規定，「連署人數不合規定者，應通知補正」，因此很明顯是「以通過為原則，不通過為例外」。

儘管有法可循，然而中選會顯然無意正視，得知裁定後，以「依法抗告，也依法請其補提」回來，換句話說，中選會不服裁定，決定抗告，但不能不依法、依裁定受理「補件」。中選會此一爭訟的動作，雖然增加司法與社會成本的虛耗，但無異是想緊抓阻擋「以核養綠」的一絲機會，甚至以技術杯葛來延誤第10案。

既然是獨立的行政機關，中選會就必須遵守《行政程序法》的規定依法行政。中選會「自我膨脹」，無限上綱自己的權力，再為公投布下天羅地網，已自傷公信力，甚至站到人民對立面了。

中選會決定抗告，如果最高行政法院再度打臉，只是讓中選會更加難堪、更加顏面盡失；一種可能就是中選會逆轉勝，或者順利拖過「以核養綠」公投案時程，但這也不過是把引爆時機延到2020總統大選，屆時對選情的衝擊會不會更大？拿2018換2020會是對的決策？促轉會殷鑑不遠，唯有依法行政才能贏得信任。

(中國時報)