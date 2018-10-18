黃士修：趕不上綁大選是謊言

2018年10月18日 04:10 中國時報 楊佳穎 ／台北報導 ／台北報導

台北高等行政法院昨裁定中選會應受理「以核養綠」公投案補送之連署書，領銜提案人黃士修隨即送交2.3萬份連署，並強調若中選會以作業時程為由，無法趕上年底綁大選投票，「明顯就是謊言」，中選會必須以最速件處理，直接與內政部戶政資料連線，一天內絕對能查核完畢，並透過委員會審議成案綁大選。

以核養綠公投連署份數未達標，16日經中選會委員會決議，請領銜人於30日內依法補提。不過，黃士修昨則依北高行裁定，從新竹運送2萬3251份連署書至中選會，強調本次補件應與9月6日送交的31.4萬份第二階段連署書合併處理，而非中選會的補件決議。雙方明顯對「補件」定義沒交集，點收程序完成後，黃士修拒收收據，一度與在場人員爆發口角。

黃士修強調，法院的裁決寫得相當清楚，不容許中選會主委陳英鈐、副主委陳朝建及所有委員公然違法；且除了這2.3萬份連署書，以核養綠團隊還申請閱覽近萬張遭判定「未簽名或未蓋章」之連署，中選會至今沒給交代，將透過法律程序保全證據，並追究相關責任。

黃士修接著說，根據反空汙、東奧正名等公投案查核實例，戶政機關一天有2至3萬份連署書處理能量，且這2.3萬份可交由同棟大樓的內政部，直接與全國戶政機關資料連線，以最速件專案處理，一天就能查核完畢，並在19日宣告結果、24日前宣告成案，如此推估中選會收下連署書後，技術上來講絕不會拖過24日，讓以核養綠案與大選脫鉤。

黃士修又說，若中選會持續拖延，公然違法行政法院裁決命令，大家就能看清中選會所有委員都被收買了，府院黨的內定劇本就是逼以核養綠脫鉤。他怒吼，「你欠我們這張票、抹殺我們這張票，我們一定會在2020總統大選討回來」，相關法律程序都已備妥，相信中選會會為此付出代價。

對於行政程序能否在2天內完成，陳朝建強調，連署書點收後，會依規定交由戶政機關查對，儘速完成相關整備工作，該加開臨時會也會加開，依法處理所有公投案。至於《公投法》是否有漏洞？陳表示，現有法治或有所不足，會藉由經驗汲取、聆聽外界聲音、援引他國法治等，委託專家學者研究，以完備法規、作為日後修法參酌基礎。

(中國時報)