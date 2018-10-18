楊翠代掌促轉會 藍委批賴違法

2018年10月18日 04:10 中國時報 周毓翔 、 張理國 、 季節 ／台北報導 ／台北報導

行政院院長賴清德核定促轉會發言人楊翠代理促轉會主委，國民黨立院黨團昨舉行記者會批評此舉明顯違法。國民黨黨團總召江啟臣表示，賴清德不尊重程序，還閹割立法院的人事同意權，完全不尊重立法院，國民黨團不接受賴清德核定楊翠代理主委，並向行政法院提出告訴，要求停止執行這項人事案。

但行政院昨否認違法，發言人Kolas Yotaka表示，行政院依《促轉條例》規定，尋覓正、副主委適合人選，被提名人名單出爐後，將盡速送往立法院行使同意權。

至於楊翠代理主委，Kolas說，是在立院行使同意權之前，主委懸缺期間，為使促轉會可繼續運作，經賴揆徵詢專任委員意見後，批示由楊翠「暫代」主委。

在前主委黃煌雄請辭後，政院核定楊翠代理主委，國民黨稱這項人事是「東廠打手正式上任」。國民黨團首席副書記長吳志揚說，根據《促轉條例》，正副主委由行政院長提名，立法院行使人事同意權，不是賴清德自己可以換來換去，楊翠並沒有得到立法院的同意擔任或代理主委，立法院沒有授權行政院可以任意任命委員去代理。

江啟臣表示，現在正副主委請辭，主祕歸建，這個機關連公文審核都有問題了，形同停機狀態，且正在接受外部調查，為何這時候促轉會沒有停止運作，靜候調查？賴清德取巧硬要任命代理主委，是不是選舉考量？

國民黨團書記長曾銘宗也質疑，任命楊翠不僅不尊重立法院，且楊翠本人也不適任；楊翠在9月18日於其臉書發言稱國民黨手染鮮血，且解釋自己鞠躬道歉不認為是做錯事，而是對不起政治受難者，顯然楊翠不認為張天欽事件是做錯了，且對國民黨的意識形態非常明確，楊翠根本沒有能力獨立行使職權。

曾銘宗表示，國民黨不承認楊翠作為代理主委，也會拒絕審查促轉會預算，並向行政法院提出告訴，要求令促轉會停止執行，用行政救濟否認楊翠作為代理主委的法律定位。

促轉會發言人葉虹靈表示，尊重立委的意見，關於代理主委的法源問題，由行政院對外回應。代理主委楊翠已批核代理主祕人選，所有業務正常運作，工作成果可供外界檢驗。

(中國時報)