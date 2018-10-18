新聞分析－未獲社會信任前 應先停止運作

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中國時報

促轉會主委主委由楊翠暫代，但這不表示促轉會運作可以上軌道，反將是新回合的鬥爭開始，促轉會歷經「東廠密會」後，已不具備實現「轉型正義」的資格，在未獲得社會信任與共識之前，應先停止運作。

促轉雖發布調查報告，譴責了以促轉會為政治打手的前副主委張天欽，他和其餘在會中有不當發言的人士也都離職，但促轉會迄今一直沒有說明該會推動轉型正義的調查順序與標準，外界如何得知除了張天欽之外，其餘促轉會人士能否秉持中立客觀立場調查案子呢？

在10月5日，促轉會公布了首波平復司法不公撤銷案件名單，共1270人，但當中卻赫然有在228時組織民間武裝力量「二七部隊」對抗政府軍隊的鍾逸人，以及參與中共來台地下組織並暗中操演、製造手榴彈的李石城和吳聲潤。

如今的民進黨政府不惜大力用司法手段，對付他們認為有「共諜」嫌疑的人，卻認為當年以武力對抗政府的親共人士無罪，為他們伸張正義，這樣雙重標準，如何解釋？

如今賴清德院長任命楊翠暫代主委，誠如國民黨立委所質疑，一來有繞過立法院同意之嫌，暫代要代到何時？期間如果做成重大決定，是否照樣去執行？二來早先面對國民黨立委抨擊張天欽事件，楊翠曾反嗆促轉會沒有做了不對的事情，顯示歷經東廠事件後，楊翠也沒有就此事的成因與影響，有所反省，難怪引發在野黨不滿。

如果民進黨不能好好面對外界的疑慮，一個沒有公信力的促轉會，做出的任何決策永遠都會引起社會半數的不滿，真有心要實現轉型正義的話，就先讓眼前這個不被社會多數認可的促轉會先停止運作，重新整頓吧！

(中國時報)

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