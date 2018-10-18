第一媽媽重炮 轟姚最沒路用

柯文哲爸媽17日輔選北市議員參選人洪士奇時，柯媽火力全開回擊姚文智批評。（吳堂靖攝）

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中國時報
／台北報導
民進黨台北市長參選人姚文智17日召開記者會，批評台北市長柯文哲針對「5大弊案」有「騙票3部曲」。（黃世麒攝）

選戰倒數37天，台北市長柯文哲爸媽全力拚輔選，17日冒雨陪同「柯家軍」洪士奇掃街拜票，對於姚文智狠批柯閃躲辯論會、像隻潑猴耍無賴，柯媽重炮回擊，她不屑表示，「拜託！柯跟姚誰學問比較高！」更狠批，「姚最沒路用！先回去秤秤自己幾兩重！」護子心切一覽無遺。

先回去秤秤自己斤兩

上任3年半還債520億是柯文哲得意政績之一，但對手姚文智不以為然說，「柯像隻潑猴耍賴，別的縣市有超收這麼多稅金嗎？」對此，柯媽何瑞英昨北上陪同議員參選人洪士奇掃街前受訪，訕笑回應，「姚不是潑猴、是最沒路用啦！潑猴至少還是一隻猴，猴子是很聰明的動物會做很多事。」

至於各方人馬頻邀柯文哲辯論，柯都以「11月8日請假後再處理」未正面回應，被姚、丁批不敢面對市民，柯媽聽聞後大動肝火直呼：「拜託！柯跟姚誰學問比較高，講什麼閃躲，我是不想講，姚文智先秤秤自己幾兩重再說，麥阿捏啦！」

何瑞英話匣子全開，嗆聲，「民進黨也選一個比較聰明、努力跟責任感的人出來，就不用怕誰要出來選了。」隨後的掃街行程，有1名騎士嗆聲「拜票沒用啦！」柯媽隨即回擊「有啦！有用啦！」

昨天適逢重陽節，由於先前柯文哲挨批取消敬老金，住新竹的柯爸、柯媽卻領得不亦樂乎，就有市場攤商向柯媽抱怨，「別的縣市都有敬老金，我們是艱苦人家，1500元對我們說很實用耶！」柯媽則放低身段，緊握抱怨民眾的雙手不斷澄清，「（自己）早在去年就沒領了。」還安撫說，會再跟柯P建議。愛子之情溢於言表。

柯說媽通常不會失言

對於柯媽嗆辣發言，柯文哲僅說，媽媽通常比他更不會失言，怎麼這樣？媒體追問是否覺得媽媽失言，柯低調表示，「講話比我還厲害就我媽媽。」

(中國時報)

新聞分析－未獲社會信任前 應先… 姚笑祝柯媽媽重陽節快樂

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