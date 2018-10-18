姚笑祝柯媽媽重陽節快樂

2018年10月18日 04:11 中國時報 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲的母親何瑞英昨批民進黨參選人姚文智要姚「秤秤自己斤兩」，姚文智表示，他不會回應柯媽，但他一向覺得政治人物的角色不要牽拖到家庭，如果角色是市長，不需要由其他人講話，「祝柯媽媽重陽節快樂。」

媒體追問姚，是否認為柯媽是柯文哲的攻擊手？姚重申，政治人物要對言行負責，牽拖到家人、由其他人扮演這個角色，都不是一個尊重自己的作法。

姚文智昨先開記者會質疑北市府駁回他申請公園作為造勢晚會，但又准許柯文哲與丁守中舉辦園遊會、慶生會，根本是雙重標準，「只許州官辦園遊會，不許百姓成立後援會」；由於昨天重陽節，姚也去探視100歲人瑞郭樹發，並致贈蛋糕與「沒有錢」的空紅包，象徵他當選後將續發重陽敬老金。

距離選舉僅剩37天，但姚文智遲遲沒成立競選總部，原本屬意北平東路的1樓空間、2016蔡英文的競選總部場地，已被無黨籍參選人李錫錕租走。他說，今年選舉不一定要設傳統競總，而他已經上路的宣傳卡車可定位成行動競總。

由於柯陣營昨公布「行動競總」卡車，等同姚、柯兩人都有宣傳大卡車，姚文智特別強調，這是「有人跟在後面抄襲」，指他的大卡車早在月初就上路。

由於柯文哲拒絕與姚、丁辯論，姚文智批評，要選舉卻不參加辯論，就是捨去正途，姚文智自嘲，如果他沒有幾兩重，柯就趕快來辯辯看，「把姚文智踩在腳底下就好了啊。」

(中國時報)