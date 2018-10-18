綠20場大造勢 首場挺台中顧台灣

民進黨擬訂最新策略，將一連推出由蔡英文總統、賴揆及總統府祕書長陳菊合體的20場造勢輔選，拉抬各縣市選情。圖為行動中常會昨天前進台東，蔡英文與陳菊一同到部落文化健康站參訪。（楊漢聲攝）

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中國時報
／台北報導

年底選戰進入倒數，民進黨祕書長洪耀福17日表示，民進黨到現在，各縣市內部問題都解決，已到衝刺催票階段，27日起，將舉辦20幾場大型造勢，首場就在台中舉辦「挺台中，顧台灣」活動，各縣市至少辦一場造勢，「蔡賴菊」三巨頭合體拉抬。

此外，民進黨也將九合一選戰主軸從「改革挺下一代」定調為「改革不回頭、鬥陣顧台灣」。洪耀福表示，從中美貿易大戰來看，蔡英文總統2016年的新南向政策是多麼有遠見，若像前總統馬英九當年把台灣跟大陸綁在一起，台灣今天就是被制裁對象，國民黨今天還沒有醒過來，還在幻想大陸市場，民進黨在戰略調整，這就是顧台灣。

目前民進黨選情，洪耀福說，雲林縣因為立委蘇治芬力挺雲林縣長李進勇，支持度已經拉開；宜蘭、彰化、台中、高雄、台南等各縣市內部問題都處理完了，現在進入最後全黨團結、衝刺跟催票階段。

對於深澳電廠議題，洪耀福指出，深澳電廠這題不是那麼政治，從政治角度不能完全關照這個議題，執政者本來就要全方位思考全台能源的配比，不可能只考慮新北或台中，政府要考量能源配比能不能達到穩定供電，也需要編預算和規畫。

洪耀福認為，深澳電廠怎麼蓋，這是總體戰略思考，民進黨是思考全局，真正把發電當成選舉議題的是國民黨。

洪耀福說，國民黨內對能源議題沒有整合，馬英九支持的以核養綠公投就沒有成案，「國民黨那個連署，死人都可以抄，為何不幫他操作？」顯然馬英九的以核養綠和國民黨中央不同調，「台灣能源政策國民黨完全沒有政策，亂講一通，還能支持他嗎？」

(中國時報)

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