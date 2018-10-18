聲勢看漲 民進黨喊台東可能翻盤

2018年10月18日 04:11 中國時報 曾薏蘋 、 王正寧 ／台北報導 ／台北報導

民進黨台東縣長參選人劉櫂豪是有可能翻盤的縣市；民進黨祕書長洪耀福17日表示，國民黨台東縣長參選人饒慶鈴家族盤據台東30年，「好康都歸他們？」饒家用台東政治地盤，累積個人聲望及財富；「台東人還要給饒家30年機會？」

民進黨選對會召集人陳明文昨天表示，台東應該給劉櫂豪一個公道，劉一直在台東闖天下，孤身在台東奮鬥，黨給的資源也不是很多，「台東人對劉櫂豪的印象、好感，已經超過對民進黨的印象。」

民進黨行動中常會「中常會去哪」，昨天到台東縣為台東縣長參選人劉櫂豪造勢，身兼黨主席的蔡英文總統聽取劉的簡報後表示，「這次選舉請大家不要懷疑我們決心，一定要成功，也一定會成功。」

無黨籍參選的鄺麗貞加入這次選戰，造成國民黨分裂，洪耀福指出，大家都說鄺麗貞不會贏，但鄺還是有一定支持度，台東關鍵是原住民；最近許多調查，劉櫂豪在原住民是領先饒，以前是8比2、7比3，劉曾任副縣長，當區域立委後，在原住民區服務很用心，又是虔誠長老教會教徒，因此原住民對劉接受度高。

對於民進黨批評饒家盤據台東30年，饒慶鈴強調，父親饒穎奇退休10多年了，不問世事，反批洪耀福，「可能有一點幻想症」。反倒是民進黨可能忘記她的對手，劉櫂豪的哥哥劉櫂漳，曾是國民黨極力栽培的對象，擔任過縣議員、國大代表，她怒嗆民進黨，「挑戰我饒慶鈴就好了！」

(中國時報)