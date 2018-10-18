選前放利多 外配面談擬新制

2018年10月18日 04:11 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

選前釋外配婚姻利多消息！現行夫妻都到外國接受面談的程序，可望有改變。外交部已發文給行政院，大致方向是配偶在當地國接受面談，而國人在台灣接受移民署訪查。據了解，只要移民署確認執行面沒有問題，政院很快就推試行方案。

有別於現行國人與越南、印尼、柬埔寨等21國外配結婚，夫妻雙方都要到當地接受面談，舟車往返耗費成本，外交部長吳釗變日前在立法院提出新作法表示，國人可在國內接受查訪，外籍配偶則在當地接受面談，吳釗變說若行政院同意，就可依照新的方向來執行。

依照內政部從1987年至今年8月底統計，台灣新住民含外配、陸配及外裔人士共計53萬9090人，其中外裔外配人數有18萬2216人，每名外配背後代表的是一個家庭，這項對未來外配家庭示好的政策，亦會令現已結婚的外配家庭感覺到政府對他們有善意。

但是國民黨新住民立委林麗蟬表示，這根本是換湯不換藥，完全沒有認真檢討面談制度的弊病在哪，行政院跟外交部只是聯手演一齣戲、做做表面功夫，繼續欺騙新住民罷了。

林麗蟬認為，面談機制本來就是對於婚姻關係採取「假結婚推定」態度，要經過面談之後，我國才願意承認婚姻的真實性。中華民國自詡人權立國，但10餘年來採取這種對人民極度不信任的政策，說出去令人笑掉大牙。

林麗蟬指出，這特定21個國家中，有12國是我國大力推動新南向政策的目標國，台灣對部分國家都已給予免簽證的優惠，但結婚來台還要面談，不知道政府維持面談機制的目的何在？

(中國時報)