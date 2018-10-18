學者：競爭力排名 不等於政績

世界經濟論壇（WEF）昨公布「2018年全球競爭力報告」，台灣排名第13，但鐵路密集度排第101名，學者認為應從弱勢項目中尋求細項改進，才能提升民眾的感受與信心。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
／台北報導
WEF全球競爭力排名 台灣弱勢項目

世界經濟論壇（WEF）昨公布「2018年全球競爭力報告」，台灣排名第13名，領先澳洲、韓國及大陸，但民眾長期低薪、對前景感到憂慮，實在感受不出哪裡有競爭力；台經院景氣預測中心主任孫明德表示，自馬政府時代，台灣排名就長期處於15名以內，顯現台灣能考出好成績，但卻無法在實際面向中展現出來，強調「競爭力排名不等同於政績，千萬不要沾沾自喜」。

專利權多 未轉化新經濟

孫明德表示，職場上大家都知道，在校考出好成績的學生，不代表出社會能找到好工作，即使找到好工作，也無法與工作能力畫上等號；因此，學校考出好成績，實在不必「沾沾自喜」，因為意義不大，也不應過度放大100分的科目，反而應從弱勢項目中尋求細項改進，民眾實際的感受與信心，才是競爭力最核心的展現。值得一提的是，WEF特別點名，台灣因為專利權數量多，與德國、美國、瑞士並列為「超級創新國」，但孫明德認為，台灣無法將專利權轉化成新經濟模式，實在很可惜。

AI浪潮襲 政府沒準備好

此外，當企業大量使用大數據時，政府卻在運用大數據因應未來議題的能力上略顯不足，更簡單地來說，「AI浪潮下，政府似乎還沒準備好。」

中央大學台灣經濟發展研究中心主任吳大任分析，國內大部分就業人口從事服務業、觀光產業，在陸美貿易戰愈演愈烈下，加上先前一例一休、年金改革的議題，讓台灣多數民眾對前景不具信心，是競爭力排名無感最大原因。

每年5月、10月，包括IMD、WEF等國際評比機構都會發表競爭力排名報告，台灣表現不俗，通常能擠進A段班；孫明德認為，面對這類評比，把它當成健康檢查即可，「有病治病、無病強身」。

貿協太少 形成出口障礙

台灣在貿易關稅表現不夠，也值得後續注意，學者解讀，這與其他國家簽訂的貿易協定數目太少有關，可能形成廠商出口的障礙。

(中國時報)

台灣排行13 躋身超級創新者4強 外國白領不來 長期低薪是關鍵

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。