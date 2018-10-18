學者：競爭力排名 不等於政績

2018年10月18日 04:11 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

WEF全球競爭力排名 台灣弱勢項目

世界經濟論壇（WEF）昨公布「2018年全球競爭力報告」，台灣排名第13名，領先澳洲、韓國及大陸，但民眾長期低薪、對前景感到憂慮，實在感受不出哪裡有競爭力；台經院景氣預測中心主任孫明德表示，自馬政府時代，台灣排名就長期處於15名以內，顯現台灣能考出好成績，但卻無法在實際面向中展現出來，強調「競爭力排名不等同於政績，千萬不要沾沾自喜」。

專利權多 未轉化新經濟

孫明德表示，職場上大家都知道，在校考出好成績的學生，不代表出社會能找到好工作，即使找到好工作，也無法與工作能力畫上等號；因此，學校考出好成績，實在不必「沾沾自喜」，因為意義不大，也不應過度放大100分的科目，反而應從弱勢項目中尋求細項改進，民眾實際的感受與信心，才是競爭力最核心的展現。值得一提的是，WEF特別點名，台灣因為專利權數量多，與德國、美國、瑞士並列為「超級創新國」，但孫明德認為，台灣無法將專利權轉化成新經濟模式，實在很可惜。

AI浪潮襲 政府沒準備好

此外，當企業大量使用大數據時，政府卻在運用大數據因應未來議題的能力上略顯不足，更簡單地來說，「AI浪潮下，政府似乎還沒準備好。」

中央大學台灣經濟發展研究中心主任吳大任分析，國內大部分就業人口從事服務業、觀光產業，在陸美貿易戰愈演愈烈下，加上先前一例一休、年金改革的議題，讓台灣多數民眾對前景不具信心，是競爭力排名無感最大原因。

每年5月、10月，包括IMD、WEF等國際評比機構都會發表競爭力排名報告，台灣表現不俗，通常能擠進A段班；孫明德認為，面對這類評比，把它當成健康檢查即可，「有病治病、無病強身」。

貿協太少 形成出口障礙

台灣在貿易關稅表現不夠，也值得後續注意，學者解讀，這與其他國家簽訂的貿易協定數目太少有關，可能形成廠商出口的障礙。

(中國時報)