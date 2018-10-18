外國白領不來 長期低薪是關鍵

2018年10月18日 04:11 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

全球競爭力排名台灣排名第13名，但在雇用外國白領、中階勞工的容易度評比，台灣卻長期處於後段班；國發會主委陳美伶昨表示，新經濟移民法力拚通過，有助於台灣攬才、留才，但學者指出，台灣長期「低薪」才是關鍵，只要出得起「錢」，根本不需要法令鬆綁。

台灣不僅雇用外國中階勞工不易，學者更直指，各大專院校廣設理工科系，企業連國內優質員工都「留不住」，何必太在乎外國中階勞工來不來？台灣正陷入人才出走、外國人不來的惡性循環中，諷刺的是，若有來台工作的外國人，8成都是來教英文。

萬寶華台灣分公司專業人才事業總經理吳璧昇指出，台灣雇主反映人才短缺自2014年急遽擴大，徵才困難的比例從原本45％，提升到現在78％，增加近3成；吳璧昇分析，雇用外籍人士確實難度偏高，首先是台灣經濟近10年來低成長、產業也沒轉型，薪資低成長無法給外籍人士相應待遇，萬寶華收到很多外籍人士主動投遞履歷、想來台灣工作，但礙於薪資，最後根本推不出去。

104獵才招聘暨人才經營事業群資深副總晉麗明指出，台灣中小企業居多，國際化程度不足，不僅是未來隱憂，更不會吸引國際行銷、設計、工程人才來台，因此，外國人到華人社會工作，第一個想到的地方不是香港、上海，就是北京等國際城市，台北的排名遠不及這些地區，將不利於台灣人才與國際接軌。

(中國時報)