跨電商衝維修 力拚逆風獲利

2018年10月18日 04:11 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

不想再讓油價左右獲利，中華航空董事長何煖軒訂出「五年計畫」，要大刀闊斧調整營收結構，目前高居9成的票箱收入，5年後要降至6成，以維修收入補強，並加速發展電商，要用多角化經營分散風險，力拚逆風獲利。

長榮維修獲利夯 華航羡慕

國際油價持續走高，成為華航今年獲利表現能否續揚最大變數。何煖軒坦言，相較於去年此時航空燃油每桶60美元，現在快93美元，油價占華航支出達3成，影響相當大，第3季營運只能用「平穩」來形容，但全年仍能賺錢。

何煖軒說，高油價時代來臨，不能光靠賣機票維生，所以非得轉型，他相當「羨慕」長榮航空在飛機維修領域這塊，貢獻龐大營收，華航必須跟上，「以前華航的維修非常強，後來卻是萎縮，其實很可惜」。

何煖軒說，要用5年時間調整營運體質，票箱與維修收入比例從現在的9比1調整為6比4，降低油價干擾，另再發展電子商務，推出具有特色之產品，能提供穩定的現金收入，用這兩項新興業務克服油價波動。

不忘本業 爭取客貨運商機

維修進度上，華航將藉與美國NORDAM航太集團合資成立的「諾騰亞洲」，當作進軍航太的試金石；另方面，華航也與空中巴士公司簽署維修聯盟（AMA）合約，成為全球航空公司中，第一個與空巴簽署的創始會員，而華航投資的台灣飛機維修公司將在明年啟用，屆時可容納2架廣體機或3架窄體機，維修能量可期。

被視為「潛力事業」的電商，華航將與國泰金控旗下神坊科技合作，搭建華航精選平台，對內整合台灣產業，開發特色商品，對外則藉由數十年累積的貨運實力，引進國外商品，讓民眾不用出國，就能買遍全世界。

在本業方面，何煖軒指出，華航在本月迎來第14架A350後，調度上會更加靈活，新開的安大略航線改用A350執飛後，載客率會更穩。貨運目前的表現極佳，也十分看好台灣的地利優勢，相信能爭取到陸美貿易爭端下的轉運商機。

(中國時報)