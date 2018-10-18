董事長出馬 「能賺錢什麼都願做」

華航跨足電子商務，董事長何煖軒。（黃琮淵攝）

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中國時報

華航跨足電子商務，董事長何煖軒變身「超級業務員」，除了在桃園尋找隱形冠軍，更飛到世界各地洽談獨家商品，像是在日本經營高檔食材的裕毛屋，或是紐西蘭蜂膠，都將在華航電商平台「獨家獻映」。

要用什麼商品打頭陣？華航將此列為最高機密，不過何煖軒神祕地秀出手機裡的「定裝照」，強調不能翻拍，原來是航空迷引頸期盼的飛行外套，軍綠色剪裁，不止帥氣更修身，且「價格會讓大家滿意」。

為了電商要賣什麼，何煖軒絞盡腦汁，除了下達動員令，要華航在全世界的外站員工當「探子」，想到底有什麼非買不可，何煖軒也藉由桃園市政府牽線，尋找各個產業的隱形冠軍，要讓知名度在全球大開。

以飛行外套為例，是由桃園聚紡公司提供的布料製成，這家公司可大有來頭，是專做特殊材質的隱形冠軍，客戶包括North face。藉由與華航合作，除提高知名度外，華航會員也可藉由電商平台買到好東西。

華航電商另一賣點是舶來品，為導入具特色商品，何煖軒主動請纓任業務員，還飛到日本去，與進口高檔食材的裕毛屋老闆見面，「他人在東京，我二話不說飛過去」，希望導入和牛、黑毛豬、麝香葡萄。

「我一輩子在公務機關，沒什麼商界朋友」，何煖軒笑說，雖然沒什麼從商經驗，但相信以華航的品牌，能有加分效果，對方若覺得談的層次不夠，就董事長出馬，「只要能幫華航賺錢，我什麼都願意做」。

(中國時報)

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