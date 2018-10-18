富邦金永續創新 獲10獎肯定

2018年10月18日 04:11 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

富邦金控致力投入永續經營、創新服務，獲獎數再創新高；《財訊》雜誌昨舉辦「財訊金融獎」頒獎典禮，富邦金控暨旗下子公司富邦人壽、台北富邦銀行、富邦證券、富邦產險及富邦投信，合計榮獲10項大獎，顯示富邦金控投入企業社會責任、推動金融創新服務等，成績有目共睹。

富邦金控總經理韓蔚廷表示，富邦金控導入「永續經營（ESG）願景工程」，以品牌精神「正向的力量」為核心，從領航投資、驅動創新、在地實踐、當責授信及正向關懷等5大面向，持續規畫友善社會環境之創新商品。

今年富邦金已連續第5年榮獲《財訊》「最佳金控企業社會責任─優質獎」，旗下子公司亦勇奪9個獎項，在財訊金融獎的獲獎數創下新高。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，藉由「業務據點大無疆」、「商品服務多族群」、「科技發展領頭羊」、「社會關懷深扎根」等四大面向，富邦人壽提供客戶有溫度且超越期待的服務，因而囊括「最佳壽險服務」、「最佳壽險形象」及「最佳金融科技壽險」3項優質獎。

北富銀亦榮獲FinTech創新應用獎肯定；北富銀領先業界開發整合性支付平台「富邦行動銀行LuckyPAY」，讓消費者感受「秒付」快感。今年4月，北富銀於政大推出區塊鏈支付的應用場景，成為台灣第一批區塊鏈「首席體驗官」，未來LuckyPAY將應用在更多商圈。

富邦產險持續發展保險科技，並結合本業核心職能，導入雲端及智能化系統，創新研發「中小企業保險行銷工具（APP）」，今年榮獲「Fintech創新應用獎最佳金融科技金質獎」肯定。

連續3年蟬聯「最佳金融科技券商」金質獎最高殊榮的富邦證券，站穩投資人心中的最佳數位券商，亦獲得消費者心中理想品牌的肯定，分別榮獲「最佳券商服務」金質獎及「最佳券商形象」優質獎2項大獎。

(中國時報)