玉山金控奪5金 創最佳紀錄

2018年10月18日 04:11 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

2018《財訊》「消費者金融品牌暨金控CSR大獎」揭曉，玉山金控連續5年榮獲「最佳金控CSR獎」金質獎，玉山銀行囊括國內銀行所有獎項的最高榮譽，包含最佳本國銀行形象金質獎、最佳銀行服務金質獎、最佳銀行產品金質獎、最佳金融科技銀行金質獎，總計5個獎項，再度創下金融業最佳紀錄！

玉山銀行董事長曾國烈表示，玉山長期深耕企業社會責任，秉持誠信正直、清新專業，將CSR結合經營策略，積極接軌國際永續發展趨勢，從遵循赤道原則（EPs）、簽署加入G20氣候相關財務揭露（TCFD）及參考聯合國責任投資原則（PRI），將環境、社會與公司治理（ESG）相關議題納入玉山的投資分析及決策制定過程，持續不斷在永續發展精進。

同時，玉山發揮金融專業，為國內發行綠色債券次數與規模最大的銀行，也是輔導及協助民營企業發行綠色債券規模最大的銀行。除此之外，在綠能貸款也不遺餘力，陽光屋頂專案達500座，減少CO2排放量相當於96座大安森林公園，發揮更大的市場影響力，玉山以建立綠色金融生態系為目標，期望結合金融本業，帶動企業節能減碳風氣。

「消費者金融品牌暨金控CSR大獎」由財訊雜誌和資誠聯合會計師事務所主辦，評選出年度最具代表性的金融品牌，調查範圍涵蓋所有金融業者，包括金控、銀行、保險和證券業四大體系，採電話調查、網路調查、專家評鑑。玉山在企業社會責任、品牌形象、服務品質、銀行產品、數位金融等項目表現卓越。

財訊雜誌指出，玉山金控是長期推動企業社會責任的模範生，CSR已成為員工的DNA，並持續透過創新金融，落實永續發展的決心與承諾。展望未來，玉山持續秉持「心清如玉、義重如山」的精神，傳遞社會正面力量，讓我們深愛的這塊土地更美好。

(中國時報)