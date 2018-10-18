王道獲頒最佳數位銀行

2018年10月18日 04:11 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

全台首家原生數位銀行王道銀行（O-Bank）榮獲國際金融媒體《亞洲銀行家》雜誌頒發2018年「臺灣最佳數位銀行」之殊榮，表彰王道銀行在數位銀行領域的傑出表現。《亞洲銀行家》自2013年起，於台灣舉辦「亞洲銀行家臺灣獎項計劃」，表彰當年度於各領域表現傑出的銀行。

王道銀行從消費者的需求出發，透過行動裝置提供多項創新數位金融服務，包括：線上開戶、線上貸款、機器人理財以及24小時線上視訊客服等等，亦結合雲端系統以及大數據分析，致力於改善消費者使用金融服務時面臨的痛點，帶給消費者方便、安全且有趣的數位金融使用體驗，榮獲《亞洲銀行家》評選為2018年「臺灣最佳數位銀行」，為該獎項唯一的獲獎機構。

王道銀行於2017年自工業銀行改制為商業銀行，並成為台灣首家原生數位銀行，致力於運用數位科技實現普惠金融的願景，繼榮獲Gartner 2017年「最佳創新數位商業模式獎」、「亞太區最佳數位金融大獎」以及IDC 2018年數位轉型大獎「訊息及數據轉型領導者」等獎項之後，現更獲得《亞洲銀行家》2018年「臺灣最佳數位銀行」之殊榮，可見王道銀行數位金融服務深受肯定。

王道銀行個人金融事業執行長宋靖仁表示：「王道銀行自開行以來即以打造全方位的原生數位銀行為目標，消費者在手機上就能完成開戶、貸款、投資理財等數位金融服務；我們更推出QR Code或手機號碼轉帳、支出分析以及數位紅包等多項創新的網銀APP功能，將金融服務融入消費者生活之中，短短18個月內開戶數已超過21萬。很榮幸獲得《亞洲銀行家》評選為2018年『臺灣最佳數位銀行』，王道銀行將繼續引領台灣數位金融的發展，提供更貼近消費者需求的金融服務。」

(中國時報)