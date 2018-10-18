詞曲創作大賽 社會組學生組金獎出爐－蔡衍明：父母要求孝順是天經地義

2018年10月18日 04:11 中國時報 尤嬿妮 （上海傳真） 報導（上海傳真）

旺旺集團董事長蔡衍明（右）昨接受小朋友獻花。（粘耿豪攝）

品冠昨為典禮獻唱揭幕。（粘耿豪攝）

莊立帆獲社會組金獎。（粘耿豪攝）

老蕭（左）昨頒獎給學生組金獎得主黃信豪。（粘耿豪攝）

第二屆旺旺孝親獎詞曲創作大賽頒獎典禮，17日假上海神旺大飯店舉行頒獎典禮，現場吸引近300位貴賓共襄盛舉，並邀請主辦單位旺旺集團董事長蔡衍明、副董事長胡志強，以及海協會副會長李亞飛上台致詞；除了與會嘉賓，典禮上亦有星光，除了本屆評審團榮譽主席蕭敬騰，品冠也於典禮開場和37位小朋友合作第一屆孝親獎得獎作品〈孩子別忘了我〉。

此次活動獲海內外60餘家主流媒體全力支持，加上60餘位一流演藝人員及社會賢達親自拍攝短視頻，義務倡議孝親精神；透過兩岸四地宣傳，接觸到已超過1億4000萬人次，本屆參賽作品更多達1萬572件報名，社會組及學生組的作品中，不乏具有專業實力的參賽者角逐，最終「社會組」脫穎而出的，是音樂達人（莊立帆）作品〈老寶貝〉勇奪金獎，「學生組」則由黃信豪〈窮孩子的母親節〉勇奪金獎。

孝順成為一種習慣

旺旺集團董事長蔡衍明致詞時，除了恭賀並感謝每位得獎者，同時也談及孝道，蔡董事長表示：「百善孝為先！『孝』是中華民族的傳統美德，是中國人的血脈，也是中華文化的根本，更是我們引以為傲的優秀道德遺產。」旺旺孝親獎以創作歌曲形式舉辦，藉由歌聲傳達孝道，推廣過程中，不僅開展了「現代24孝」故事徵選，也把第一屆孝親獎獲獎的詞曲拍成MV，做成卡拉OK伴唱帶，並舉辦「群星齊唱」、「全民傳唱」等活動。

旺旺孝親獎活動第一屆主題是「朝念父志，暮思母恩」，號召大家「行孝要及時」；而今年的主題「讓孝順成為一種習慣」，希望讓孝順成為大家日常生活的一部分，蔡董事長表示：「我相信大家都會認同，子女對父母的孝順是一種反哺與責任，而父母要求子女孝順，應該是天經地義的權利。」

發揚「新101孝」

蔡董事長明白很多年紀大的朋友，或許因囿於傳統尊嚴，不願對子女提出需求，或因羞澀、靦腆而開不了口，更可能是顧慮到怕給小輩添麻煩，而不好意思告知自己生活上的需要，「我要告訴各位老朋友們，作為長輩的我們，都該承認歲月不饒人的事實，要大膽且習慣地把自己的需要講出來，給孩子一個真正行孝的機會。」蔡董同時提醒為人子女的年輕朋友，用心體會已承受「歲月不饒人」的長輩們，目前身處的生活情境，「譬如說，你知道父母親是怎麼修剪腳趾甲的嗎？你了解他們不會上網買東西，所產生的痛苦及不便利嗎？」

蔡董事長於典禮上宣布，下一屆旺旺孝親獎的主題，就是「孩子你知道我需要什麼」？認為應鼓勵上了年紀的朋友，大膽地說出需要、不要隱藏在心裡，如此也可以不讓小輩因行孝方式不恰當，或不知道長輩真正需要的是什麼，而錯過了行孝的機會，所謂「子欲養兒親不待」，最終留下心裡永遠的遺憾。

蔡董事長表示，古人有24孝，但很多方式已不適合現代人，期盼得到各方協助，一起整理出合理且做得到的現代版「新101孝」行孝方式。蔡董事長說：「兩岸同根同源，孝道是兩岸中國人共同的文化資產，此時此刻我們提倡孝道，不但是為發揚中華優良傳統美德，也希望在兩岸社會中造成正面的影響力，這也是追求兩岸和諧最具體的表現。特別是近來中美關係日益緊張，兩岸中國人更應該團結起來，一致對外！」

陳子鴻讚作品優良

頒獎典禮上，對於本屆詞曲創作大賽競爭激烈，評審團副主席黃舒駿感動表示：「今年作品大增，品質都好，這個獎要永遠辦下去！」評審團主席陳子鴻也提醒，「整體表現不錯，要加強得獎作品的推廣」；大陸音樂人崔恕，對今年參賽作品尤為讚賞，他表示：「深入簡出，雅俗共賞且風格多樣。」認為孝親獎與音樂結合是一個很有意義的主題，希望更多作品能得到傳播。（相關新聞刊B1）

(中國時報)