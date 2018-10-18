2018年10月18日 04:11 中國時報 蔡衍明（旺旺集團董事長）

首先，我要代表主辦方熱烈歡迎大家的到來，謝謝各位在百忙之中參加第二屆旺旺孝親獎頒獎典禮，尤其要恭賀並感謝每一位獲獎嘉賓，由於你們傑出的詞曲創作，無論是表達對父母的傾訴、敬佩、遺憾或是懊悔，都讓大家深刻感受到父母無私的奉獻，以及親情間的美好互動。同時，我也要特別感謝我們的評審委員們，感謝你們為第二屆孝親獎評審工作的付出，辛苦了！還有各協辦單位和媒體朋友們，感謝你們為此次活動不遺餘力來宣傳孝道活動，謝謝你們！

百善孝為先！「孝」是中華民族的傳統美德，是中國人的血脈，也是中華文化的根本，更是我們引以為傲的優秀道德遺產；我們舉辦旺旺孝親獎，選擇了創作歌曲形式，希望用大家的歌聲來傳達孝道。在活動推廣過程，我們開展了「現代24孝」故事徵選，另外，我們也把第一屆孝親獎獲獎的詞曲拍成MV，做成卡拉OK伴唱帶，舉辦「群星齊唱」、「全民傳唱」等活動，這種用音樂來說孝、來傳揚孝道的方式，得到各界熱烈的回響，特別是兩岸學校學生們的一致認同。

此次活動，承蒙海內外60餘家主流媒體全力支持，再加上60餘位一流演藝人員及社會賢達親自拍攝短視頻，義務的來倡議孝親精神。現今，兩岸四地的宣傳，接觸到已超過1億4000萬人次、參賽作品超過1萬件，創下華人地區各類詞曲創作大賽的收件紀錄，這完全歸功於各位有心人士的共襄盛舉，現在已引起社會大眾廣泛共鳴，讓孝親觀念蔚然成風。

旺旺孝親獎活動第一屆主題是「朝念父志，暮思母恩」，是為號召大家「行孝要及時」；今年，我們的主題是「讓孝順成為一種習慣」，就是希望讓孝順成為大家日常生活的一部分，我相信大家都會認同，子女對父母的孝順是一種反哺與責任，而父母要求子女孝順，應該是天經地義的權利。但是今天我知道，有很多年紀大的朋友，或許因為囿於傳統尊嚴，不願意對子女提出需求，或者因為羞澀、靦腆而開不了口，更可能顧慮到怕給小輩添麻煩，而不好意思告知自己生活上的需要。

我要告訴各位老朋友們，作為長輩的我們，都應該承認歲月不饒人的事實，所以要大膽且習慣地把自己的需要講出來，給孩子們一個真正行孝的機會。而為人子女的年輕朋友們，也請你們要能體會已承受到這種「歲月不饒人」的長輩，目前其生活情境，譬如說，你知道父母親是怎麼修剪腳趾甲的嗎？你了解他們不會上網買東西，所產生的痛苦及不便利嗎？所以，我們在下一屆旺旺孝親獎的主題，就是「孩子你知道我需要什麼」？

我們要鼓勵上年紀的朋友們，大膽地說出你們的需要，不要隱藏在心裡；同時，這也是為了不讓小輩因為行孝的方式不恰當，或不知道長輩真正需要的是什麼，而錯過了行孝的機會，所謂「子欲養而親不待」，最終留下心裡永遠的遺憾。「孝」不僅要繼承和發揚，還要創新。特別是現在這個社會，生活節奏越來越快，年輕人的壓力也越來越大，行孝的方式和古人不可能一樣；古人有24孝，但很多方式已經不適合現代人了，所以，我們主辦單位期盼能得到各位有心人的協助，大家一起整理出合理且能做得到的現代版「新101孝」的行孝方式，我們會用動畫把它呈現出來，編輯成書籍，贈送給不同領域的人。

我們舉辦旺旺孝親獎只有一個目的，就是希望將愛家庭、愛父母的傳統美德傳達開來，從自身「孝道」的推廣，普及到「老吾老以及人之老」，營造這種敬老尊老的風氣，希望可以透過我們的努力，讓天下每一位年長者都有溫馨美滿的晚年生活。

兩岸同根同源，孝道是兩岸中國人共同的文化資產，此時此刻我們提倡孝道，不但是為發揚中華優良傳統美德，也希望在兩岸社會中造成正面的影響力，這也是追求兩岸和諧最具體的表現。特別是近來中美關係日益緊張，兩岸中國人更應該團結起來，一致對外！台灣朋友們請發揮你們的影響力，絕對不要出現「胳膊往外彎」、而是要「大力向內彎」，自已人就是自己人（台語），這樣才不會讓外國人笑我們、看不起我們。

最後，再次感謝各位貴賓對這次活動的全力支持，祝福在座的各位人旺氣旺身體旺、財旺福旺運道旺！旺上加旺！重陽節快樂！謝謝大家！

(中國時報)