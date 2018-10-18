新興毒品年奪百命 19人跳樓

2018年10月18日 04:11 中國時報 陳志賢 ／台北報導 ／台北報導

近3年施用新興毒品跳樓死亡案

毒品要人命！加拿大從17日起，成為繼烏拉圭後，全球第二個允許娛樂用大麻合法流通的國家，不過，法務部法醫研究所昨提出警告，去年100人施用新興毒品死亡案件中，竟有19件不是因吸毒過量、混毒死亡，而是吸毒後，精神異常墜樓身亡，比例高達19％，由於這是法醫所檢驗的案件，黑數恐更多。

法醫研究所所長涂達人表示，國內因施用新興毒品後，產生幻覺而由高處墜落死亡的比例逐年上升，去年100人施用新興毒品死亡案件中，竟有19件因精神異常而無預警跳樓死亡，換言之，每5件因毒品死亡案件，就有1人吸毒後墜樓身亡，顯示濫用新興毒品的嚴重性，值得重視。

合成卡西酮 人如喪屍

涂達人表示，去年法醫所檢驗新興毒品死亡人數為100人，其中檢出成分比率最高者為「合成卡西酮」，而「合成卡西酮」屬中樞神經興奮劑，俗稱的「浴鹽」、「喵喵」就是這類毒品。

由於施用合成卡西酮會出現情緒亢奮、煩躁多汗等現象，後期會產生焦慮、憂鬱、失眠、血壓及體壓上升、痙孿、抽搐，甚至會產生幻覺、攻擊性、暴力自殘等失去理智行為。

去年暴增4倍 黑數更多

法醫所更發現，施用新興毒品致死原因，除施用過量致體內濃度過高、混用毒品毒性加成作用致中毒性休克死亡2大因素之外，近年來施用新興毒品後，因精神恍惚或發瘋似的產生幻覺，繼而發生從高處墜落的意外死亡比例，竟然由2015年3案、2016年5案，去年一舉暴增至19案，今年雖尚未估計，但相信比例更高。

以去年100人死亡案例計算，平均5件就有1件係吸毒後自高處墜落死亡，比例高達19％，值得重視。

涂達人說，今年1至8月間，僅有28件新興毒品死亡案件，死者年齡平均30.8歲，較去年死者年齡28.6歲略為上升，新興毒品吸食致死率及年齡層下降。不過，檢警仍多次查獲毒趴案件，並起獲所謂各類混用各種毒品的咖啡包，顯然濫用情形依然嚴重。

濫用嚴重 死者年齡微升

涂達人指出，今年迄今的28位死者身上檢驗出的新興毒品的數量由去年的4.2個，提高至今年的4.6個，依據聯合國今年6月通報的新興毒品（NPS）種類已多達877種，顯示新興毒品的變化速度快且日益猖獗，值得關注。

(中國時報)