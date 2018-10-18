要毒又要混 手作亂攙真要命

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中國時報
／台北報導

法醫研究所發現新興毒品致命性逐年攀升，警方指出，目前流行的毒品幾乎都是混合式，以常見的毒咖啡包來說，裡面可能有K他命、安非他命、搖頭丸各種成分，連調製者都不知加了什麼，有時是看心情，有時是看哪種毒品最近比較便宜，亂攙一通，劑量跟品質極度混亂危險，每吃1包其實都在賭命！

警方透露，最近曾抓過1名搖頭妹，她說過去一晚大概能喝5包毒咖啡，但有次叫了不同家的貨，只喝3包就頭暈目眩，心跳急遽加速，掛急診才撿回一命，這名女子後來也嚇到決定戒毒，所以之前W飯店發生小模毒趴暴斃，法院雖認為小模本身可能有生病，發回更審，但其實再強壯的身體，，也難逃混毒的殘害。

北市刑大毒緝中心表示，混合毒品約5、6年前開始流行，分析原因有「躲避查緝」、「方便吸食」及「新奇酷炫」等原因。其中， 躲避查緝是因不管K煙、毒咖啡、毒梅粉，外觀有別過去的搖頭丸、一粒眠，早期毒蟲放在身上不易被查覺，所以毒販開始大量製造、引進這類毒品。

另方便吸食則是毒蟲在包廂時，不管是點煙或喝咖啡，看起來都很自然，旁邊不吸毒的朋友也不會查覺，免去被舉報風險，加上包裝越酷炫，在包廂喝1杯、吃1顆好像稀鬆平常，也讓青少年陷入毒品深淵。

警方指出，早年混毒還有知名品牌，如4年前竄出頭的「黑色小惡魔」，裡面劑量都有一定比例，就好像酒類一樣，有人能喝半瓶、有人能喝一打，但後來各種盜版出現，除「小惡魔」系列，又出現「手作」、「卡通」等系列，內容物也越來混亂。

因此，除卡西酮、甲基苯丙胺、氯胺酮，甚至還出現警方看都沒看過的成分。警方表示，國內列管的各種毒品共有329種，但比照外國，至少還有500種毒品沒被列管，毒蟲每開1包毒咖啡來喝，其實都是在賭命，因為根本不知道下肚的是什麼東西。

(中國時報)

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