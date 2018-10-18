記者慘叫7分鐘被肢解 沙王儲心腹涉案 沙允公布調查

2018年10月18日 04:11 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

土耳其警方公布的CCTV畫面顯示，沙國王儲穆罕默德的隨扈涉案。 （法新社）

沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德陷入政治暴風圈。美國媒體指出，沙烏地阿拉伯籍記者卡舒吉在沙國駐土耳其伊斯坦堡領事館消失、遇害、繼而慘遭肢解，是沙國情報單位所為。而幹下這個案子的情報官員屬於王儲穆罕默德的內圈（inner circle）。紐時專欄作家佛里曼則公開指控，他不相信穆罕默德事前不知此事。

美議員怒轟流氓王儲

土國知情人士向媒體透露，掌握的錄音證實，卡舒吉已遭沙國派出的特工暴打並活生生肢解。一名聽過卡舒吉遇害全程錄音的土國消息人士向媒體《中東之眼》（Middle East Eye）透露，卡舒吉被人從總領事歐泰比（Mohammad al-Otaibi）辦公室拖到隔壁的研究室，接下來7分鐘慘遭肢解，樓下有1人還聽到他垂死前的淒厲慘叫聲。只不過當時歐泰比並不在現場。

中東之眼指出，卡舒吉被注射某種不明物質後，慘叫聲才止。而活生生肢解他的操刀者是沙國首席軍事法醫圖拜吉（Salah Muhammed Al-Tubaigy），他在沙國內政部和醫療機構擔任要職，只受沙國高級官員指揮。他2日一早與15人「暗殺小組」搭私人噴射機抵達伊斯坦堡。

《紐約時報》17日報導，土耳其方面已確認了其中5名嫌疑人的身分，其中1人是穆罕默德的隨扈，另外3人和穆罕默德的維安團隊有關，第5人在沙國內政部擔任高階法醫，而這人正是圖拜吉。若如土耳其所言，這些人在卡舒吉遇害現場，顯示本案直接牽扯到穆罕默德。

專家稱，卡舒吉遭殺害並慘遭肢解，對沙國形象的殺傷力不輸沙國對葉門開戰，也大幅影響33歲穆罕默德在沙國王室的地位以及西方人眼中的改革形象。畢竟沙國派人到土耳其殺人，還以為可以一手遮天，再次證明沙烏地是不容異己的獨裁國家。

美國共和黨聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）抨擊穆罕默德是「有毒」人物，是「流氓王儲」、「精神分裂」、對卡舒吉遇害負有直接責任。他直言支持嚴厲制裁沙國。

美沙恐爆發外交危機

葛蘭姆上述發言是迄今共和黨要員在卡舒吉遇害後立場最嚴厲的抨擊，反映華府擔心這場危機可能損害美沙關係。一旦美國給出不利沙國的說法，必將讓美沙關係出現巨大裂痕，嚴重影響美國的經濟和外交。

美國國務卿蓬佩奧緊急飛抵沙烏地阿拉伯，與國王及王儲會晤商討「失蹤」的記者。《紐約時報》17日報導指出，蓬佩奧一抵達，沙烏地向美國承諾支付的一億美元就到賬了。

報導指出，這一億美元是沙烏地今夏對美國做出的承諾：美國從「伊斯蘭國」（ISIS）手中解放了敘利亞部分地區，這筆錢是為美國做出的「努力」而支付的。一位參與敘利亞政策的匿名美國官員就告訴《紐約時報》，「這個付款時機應該不是巧合。」

國務卿蓬佩奧在訪問沙烏地阿拉伯後指出，沙國向他承諾會公布失蹤記者卡舒吉調查結果。

(中國時報)