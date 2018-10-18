美沙利益共同體 川普強力護航

2018年10月18日 04:11 中國時報 施施

美國《華盛頓郵報》沙烏地阿拉伯籍記者卡舒吉遇害案出現重大轉折。雖然國際都將矛頭指向沙國，美國總統川普16日卻持續捍衛他的「堅定盟友」，呼籲外界不要未審先判，還將此事與大法官卡瓦諾（Brett Kavanaugh）性侵疑雲相提並論。

川普16日接受美聯社專訪時，再度力挺沙國清白，更將這起案件比作大法官卡瓦諾性侵風波：「又來了，在證明清白前，都是有罪的。我不喜歡這樣，我們才剛經歷了卡瓦諾法官這件事。就我所知，他從頭到尾都是無辜的」、「我認為，我們應該先查明發生了什麼事。」

事件爆發後，川普一直力挺沙國，一方面緊急派遣國務卿蓬佩奧於16日飛抵利雅德，與沙國國王薩爾曼及王儲穆罕默德會商，一方面又公開表示此事可能是「流氓殺手」自作主張的行動、各界不應未審先判。這樣的表態不禁讓人懷疑，沙國明顯違反人權與公義、手段囂張狠辣，川普為什麼一直替沙國找下台階？

從現實角度分析，沙國不僅是美國長期重要盟友，石油產量及輸出量也是全球第一，對世界經濟有舉足輕重的影響力。沙國曾揚言，若因此事受到制裁，將會強硬反擊，甚至威脅「要讓石油每桶漲到200美元」，因此美國不會輕易與沙國撕破臉。此外，兩國也希望聯手對付共同敵人伊朗，抑制伊朗在中東的影響力。

除經濟與地緣政治考量外，川普上任後，首次出訪就前往沙國，雙方簽下1100億美元（約台幣3.4兆元）軍售大單。川普13日曾指，若證實卡舒吉在沙國領事館遇害，將必須「懲罰」沙國，如此可能中止軍售，但他又說：「如沙國不跟我們買武器，他們會去跟俄羅斯或中國買…把這塊肥肉拱手讓人，我想會是超蠢的決定。」

川普上任後，對中國大陸發起貿易戰，下手毫不容情，對利益共同體的沙國，卻選擇忽視證據、一昧護短，如此自詡為老大哥的美國，在國際政治上將更加難以服人。

(中國時報)