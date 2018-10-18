南京市長准來台 陸委會雙重標準

南京市長藍紹敏一行11人在昨天下午來台參訪。（陳麒全攝）

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中國時報
／台北報導

南京市長藍紹敏17日來台，陸委會昨日表示，「沒有安排與陸委會官員會面行程」，然而相較此前上海市台辦副主任李驍東因不願會晤陸委會主委陳明通而被拒入台，同樣大陸官員卻是「兩樣情」。對此，有大陸涉台人士痛批，阻擋上海團赴台時，陳明通講得義正辭嚴，說入台的條件很簡單「只要來見他就好了」，現在「怎麼碰到其他團就軟了？學者邀請的團就可以表現出官威？」「碰到大的就態度不同！」

學者：強行約見妨礙學術交流

據悉，邀請藍紹敏來台的單位是台積電，此行目的或與「兩岸企業家紫金山峰會」有關。該峰會原由南京市與江蘇省台辦於2008年主辦，2013年起，每年11月輪流在南京、台灣舉行年會。去年11月在南京舉行的峰會上，對於台積電在南京的積體電路專案，江蘇省、南京市表示將繼續大力支持，雙方互動密切。

阻學者邀上海團耍官威

關於藍紹敏此行是否有安排會晤陳明通或其他陸委會官員，陸委會發言人邱垂正昨日表示，「我們沒有安排這方面的行程」，藍紹敏申請的行程是17日來台，這是聯審會「共同審查」結果，也有提供邀請單位相關注意事項，只要邀請單位與來訪貴賓符合我方規範、遵守注意事項，陸委會樂見兩岸交流互動。

邱垂正也再次強調，提高審查強度只針對少部分大陸「高官」；至於「高官」的標準，他說，這是綜合考量，尊重聯審會的決定。

陸委會尊重聯審會決定

對此，有大陸涉台人士昨日受訪時表示，日前陳明通在立院才說，這是為了兩岸交流政策對等均衡，大陸官員要拿入台證的條件很簡單，「只要來見我就好了！」

該涉台人士表示，台灣方面根本沒有條例要求，大陸官員赴台一定要跟陳明通見面，「標準都是他自己訂的，他今天說有就有，我們也『霧煞煞』，搞不清楚。」

該涉台人士更痛批，陳明通不是講得義正辭嚴，怎麼碰到有些事情就軟了，碰到有些事情就硬了，「學者邀請的團就可以表現出官威？碰到其他團為什麼就這樣？」「碰到大的，你就態度不同。」

(中國時報)

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