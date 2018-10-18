是否加開投票專機 陸願提供力所能及協助

2018年10月18日 04:11 中國時報 陳柏廷 ／北京報導 ／北京報導

隨著年底九合一選舉不斷逼近，台商如何順利回台投票，備受矚目。針對大陸是否協助加開所謂「投票專機」，協助台商順利回台投票，大陸國台辦發言人馬曉光昨表示，如果有台商願意返鄉投票，需要提供便利，可向當地的台協提出，「大陸將在可能的情況下提供力所能及的協助。」

對於陸方是否加開「投票專機」，馬曉光指出，大陸多次講過，陸方不介入台灣的選舉，但是如果有台商願意返鄉投票，需要提供便利，可以向當地的台協提出，「大陸將在可能情況下提供力所能及的協助。」

談及「春節加班機」的問題，馬曉光則強調，大陸將一如既往地繼續採取積極措施來為明年春節期間兩岸民眾往來，特別是台胞返鄉過年提供便利。希望民進黨當局改變今年春節期間阻撓大陸民航加班機的無理做法，不要再蓄意設置障礙，損害台胞回家過年的基本權利。

此外，行政院長賴清德日前表明，會努力讓台美建交，馬曉光批評，「這是一個做夢的人，說的是夢話，對於夢話，大概不值得發言人進一步評論」；而無獨有偶，針對台北市長候選人姚文智稱，當選之後要禁止北市懸掛大陸五星旗的說法時，馬曉光再次拿出「夢話」一詞，加以回應。

至於台中市長林佳龍日前說，有的人生活在台灣，卻想著長江、黃河很錯亂，馬曉光更加以批評，這是一種神經錯亂的「鬼邏輯」，「說他賣國、說他背棄民族利益一點也不為過」；兩岸同胞同屬於中華民族，都是炎黃子孫，長江、黃河的歷史是兩岸同胞共同的歷史。

陸委會駁斥，國台辦發言人屢以粗鄙、負面的言論批判我方，正顯現其文明素養不足及毫無改善兩岸關係誠意，與台灣民意嚴重脫節，是導致兩岸關係漸行漸遠的主因。

(中國時報)