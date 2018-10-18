學者：強行約見妨礙學術交流

2018年10月18日 04:11 中國時報 楊家鑫 ／台北報導 ／台北報導

南京市長藍紹敏來台「沒有安排與陸委會官員會面」，受到關注。綠營學者、台灣國際法學會副祕書長林廷輝昨受訪時表示，「不是說政策不對，只是也不能強求客人要在行程中安排跟我們見面，如果用研討會或吃飯時不期而遇等自然的方式，會好一點」；文化大學政治學系講座教授陳一新則認為，這根本是雙重標準，一方面是邀請單位背後有即將擔任APEC代表的張忠謀，另一方面是陸委會受到批評後，也開始收斂一點。

陳一新認為，陸委會沒有強行約見的首要原因是，邀請單位台積電背後是張忠謀，他是本屆APEC代表，而此時正當蔡政府用人之際。他說，同時上次的事件也讓陸委會受到社會批評，因為一兩個大陸官員不願會面，導致整個學術團取消來台，顯示強行約見妨礙兩岸正常學術交流。陸委會開始收斂，也是避免引起眾怒，畢竟綠營學者也想交流。

林廷輝表示，雙方都應各退一步，去思考對方的立場。陸委會不能強迫大陸官員見面，「不是說政策不對。不強求，私下見面的機會反而較多，用自然的方式，會比在行程中安排見面來得好一點，雙方比較不會有壓力，例如研討會、吃飯時不期而遇，都是方法。」

他說，但大陸官員事前也要想清楚，既然有官員身分，陸委會自然會想見面，若不願學術交流團複雜化，就應考慮退出，不要影響到學術交流。

(中國時報)