新聞分析－溝通勿強求「不期而遇」或可融冰

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中國時報

上海台辦副主任李驍東此前因拒絕與陸委會官員會晤而被拒入台，連帶學術交流團也告吹，相較之下，陸委會稱南京市長藍紹敏此行來台「沒有安排與陸委會官員會面」，難免被外界質疑有雙重標準。在兩岸官方陷入僵局之際，若陸委會要用強行約晤官員來推動兩岸溝通，反而會起「反效果」。有智慧的執政者應及時調整作法，也才能避免兩岸關係持續在下坡不斷滑落。

或許是意識到強行約晤來台大陸官員，將嚴重妨礙僅存不多的兩岸交流管道，對於藍紹敏的來台，陸委會此次「沒有安排主委或其他陸委會官員會面」。

事實上，大陸官員來台不願意見陸委會官員，癥結還是在蔡政府不接受「九二共識」這個原先的政治基礎，這是兩岸官方溝通凍結的主因。對大陸官員而言，「兩岸官方不能互動」是大原則，陸委會的強行約晤，可謂「強人所難」。

平心而論，過去學術交流團來台，大多有地方台辦人員陪同，陸委會強行約晤的作法，只會使學術交流團寸步難行。反過來看，若是陸委會能以平常心來看待，不強迫對方、待之以禮，或許私下「不期而遇」的機會反而更多。

而且縱使大陸官員不願意面對面，也可透過同團較為不敏感的人員，或參與的學者間接傳話。否則因為一兩名官員不能來台，讓整個交流團取消，這對於已經缺乏溝通的兩岸關係，是一大損失。

(中國時報)

學者：強行約見妨礙學術交流 陸美緊繃「我們只選最高利益」

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