長照10年累垮 妻揮榔頭殺夫

2018年10月18日 04:11 中國時報 李文正 ／台北報導 ／台北報導

長照悲歌實錄

北市基河國宅昨發生妻子殺死丈夫案件，74歲陳姓婦人因受不了長期照顧生病丈夫，竟在家中持榔頭猛敲丈夫後腦15下致死後，打電話自首，陳婦向警方表示，因為不知道以後如何生活下去，才會行凶，婦人女兒則說，已察覺母親精神狀況不好，沒想到會發生不幸，檢方複訊後將陳婦聲押。

精神不佳 身心俱疲

74歲吳男和妻子住在士林基河國宅內，與女兒1人1間分住家中3房，吳男在北市還有其他房子，平時靠收租過活，不愁吃穿。社區總幹事也說，吳和妻子居社區已10幾年，平時非常低調，鮮少與鄰居互動，僅知道其子住內湖，兩老平日會幫忙帶孫子，其孫子已讀國中，僅會在假日期間看見兒孫出現，不清楚兩人相處情形。

警方說，吳男年輕時

經商，從40幾歲開始，因有高血壓、心臟病、糖尿病等慢性病，10年前開始，每周須要洗腎，雖能自理生活，但時常進出醫院，生活起居都是由女兒一人照顧。

結婚45年 女兒驚駭

昨天上午8時許，吳吃完早餐，習慣會回到房間內看電視，其妻在上午11點多，於廚房準備午餐，突然想到未來的日子，老伴還要忍受病痛，竟萌生「我再也無法照顧」念頭，從客廳工具箱拿出榔頭，走進臥房，右手持榔頭，以尖銳端朝丈夫後腦攻擊。

陳婦連續猛力敲擊，疼痛中，吳也反擊抓傷妻子臉頰，直到全身無力躺在床鋪，血跡遍布床沿，陳婦才以對講機通知大樓保全自己殺了人，保全向警方報案，消防人員到場後，立刻將吳從臥房抬到客廳急救，但已無呼吸心跳，送醫不治。

當時出門上班的42歲吳男女兒告訴警方，母親前幾天精神狀況不佳，最近想要帶母親到醫院就診，出門前還告訴要心情愉快，不要想太多，上班中，也撥電話回家關心，沒想到還是發生憾事，在醫院一度難過說不出話來。

15錘致命 老婦聲押

吳女說，完全沒想到和父親結婚45年的母親會行凶。檢警相驗後發現，傷口都集中在後腦勺，每一錘都是要致人於死，陳婦也坦承兩人年事已高，自覺無法照顧，就是要「打死他」，警訊後，依殺人罪嫌將她送辦，檢方複訊後聲請羈押。

(中國時報)