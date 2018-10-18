家有難念的經 老顧老暴力增

2018年10月18日 04:11 中國時報 張潼 、林周義／台北報導 、林周義／台北報導

74歲老婦疑因照顧壓力，持榔頭將臥床的老伴打死。台北市家庭暴力暨性侵害防治中心統計，台灣邁入高齡化社會，高齡配偶之間的親密關係暴力逐年成長，2016年就有322件，去年為350件；家防中心表示，針對「老顧老」的個案，將宣導將申請照顧資源進到家裡或送機構照顧，才能分擔照顧者的責任。

家防中心成人保護組長王儀玲指出，台灣65歲以上人口超過14％，北市比例是6都最高，而當老年人口變多，老人保護案件當然也會變多。另近一步分析前年高齡配偶間的親密關係暴力，雖然只有18件原因為「照顧壓力」，但也有88件與疾病問題（失智、精神疾病）有關，甚至50件是因失智而施暴。

王儀玲表示，很多通報案件不見得是「貧困、弱勢」，而是在觀念影響下，認為生病的家人不要「送出去」，或不喜歡「外人」進入家裡來，乾脆自己照顧。但問題是，一般人沒有受過照顧的訓練，例如，曾有個案是失智者吞嚥困難，照顧者卻誤以為「你是故意整我嗎」而產生衝突，因此，家庭成員應改變思維，願意對外呼救。

王儀玲也說，預計明年起要更主動出擊，與民政系統合作，向熟悉家戶狀況的里鄰長宣導，尤其針對「老顧老」的個案，家人、當事人要願意向外尋求資源，包括照服員到府或甚至送到機構照顧。

北市社會局副局長張美美表示，家庭照顧者可以打1966長照專線，由照顧管理專員到府評估；目前全北市也有395處社區關懷據點，提供體適能等課程，其中40處也有日間臨托服務，照顧者需要喘息或是需出門，可以使用這項服務。

衛福部長照司專委周道君則表示，政府已與家庭照顧團體合作，在全國設立30個喘息據點，讓服務員到府照護，或將長者送往機構，而民眾可先申請長照服務評估，經縣市政府照管中心核定失能等級後，給予不同的服務額度，避免憾事發生。

(中國時報)