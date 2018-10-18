性騷擾成立 北市原民會主委下台

2018年10月18日 04:11 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

柯市府小內閣選前震盪！原民會主委陳誼誠遭退休女教師控訴性騷擾，儘管他否認，但北市性別平等委員會10初調查結果出爐，判定性騷擾案成立，為避免重傷柯P團隊形象，陳誼誠主動請辭，府方壓到市議會審查預算結束才簽准，昨正式生效，這是柯文哲任內第25名局處首長離職。

北市府發言人劉奕霆表示，性平會2日將調查結果發出後，陳誼誠即提出辭呈獲柯文哲同意，但因市議會正審查預算，為不影響府會關係，待昨天議會會期結束才處理，今起由原民會主祕賴慧貞暫代主委。

46歲的陳誼誠去年10月上任後，今年初捲入性騷擾風波，遭一名退休女老師指控在餐會上藉酒意強摟、強吻，事後市府接獲多封黑函，但陳誼誠均嚴正否認，強調是有心人士惡意攻擊，還出示女教師簽署的聲明書，證明沒有性騷擾。

不過，事後女老師控訴聲明書陳述內容與事實不符，不滿陳未正視自己的錯誤，認為正義未獲伸張，決定正式提告討公道，全案在台北地檢署偵辦中，市府性平會也介入處理，找來相關人證調查，最後確定性騷擾成案。

知情人士透露，事件延燒至今，當事人說法大相逕庭，連市府內部都感到混亂，如今調查結果內容「不好看」，又逢選前敏感時機，儘管陳誼誠對調查結果有疑慮，為不影響團隊紀律仍主動請辭。

陳誼誠昨將手機關機，無法取得回應；劉奕霆則說，陳雖請辭，仍表明想循其他救濟管道申訴，證明清白，柯文哲也尊重決定，也感謝這段時間對原住民事務的付出。

(中國時報)