桃警擊斃通緝犯 判加碼國賠確定

2018年10月18日 04:11 中國時報 林偉信、呂筱蟬／綜合報導

桃園市楊梅分局員警葉驥，4年前追捕羅姓通緝犯，因對方駕車衝撞逃逸，他開3槍擊斃羅男但遭判刑6月定讞，羅的家屬另提告要求國家賠償250萬元；一審判桃園市政府賠償87.5萬元，高院審理，也認定葉驥執法不當，昨加碼改判桃市府須賠償150萬元定讞。

對於判決結果，桃園市警局表示尊重，桃園市長鄭文燦則強調，強烈支持警察正確而大膽使用警械，維護良好治安，這筆賠償金將全部由桃園市政府負擔，另為肯定葉員戮力從公，除暴安良的盡職表現，不會向葉員尋求任何賠償。

2014年2月16日，葉驥接獲情資有人變賣贓物，他到場攔檢竊盜通緝犯羅文昌，葉員認為羅嫌企圖倒車撞警逃逸，對空鳴槍制止無效後，朝他腿部連開3槍，羅負傷駕車逃跑後連人帶車衝入稻田，送醫因失血過多傷重不治。

檢方將葉驥起訴，法官也認為葉用槍逾越合理必要程度，判刑6月、得易科罰金18萬元定讞，檢察總長顏大和為葉驥提非常上訴欲翻案，但遭駁回。

羅的妻女提民事訴訟，向桃園市政府索賠250萬元。桃園地院認為，羅有65%過失，葉也須負擔35%責任，判桃園市政府須賠償，雙方不服，提起上訴。

高院認定，葉驥朝羅男的腿部射擊1槍後並未停手，繼而再朝羅的腿部接連射擊第2、3槍，共造成10個槍口，他的開槍行為顯已逾越逮捕羅男的必要程度，且因此造成羅的大腿血管破裂大量失血死亡。

高院認為，羅拒捕應負擔2/5過失責任，判決桃園市政府應負擔3/5賠償責任，須賠償150萬元，全案定讞。

(中國時報)