與下屬爆不倫 資策會執行長閃辭

2018年10月18日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

資策會執行長于孝斌遭週刊拍照爆料當街與下屬國際處長謝京蓓牽手逛街，十指交扣、親密交談，謝還主動親吻于孝斌，被疑為不倫戀，資策會昨指出，于孝斌因個人因素已在昨向董事長李世光電話請辭；謝京蓓也請辭處長。

熟悉兩人的友人指出，被週刊拍照當天，剛好是謝京蓓簽下離婚證書，2人能力都很好，被傳不倫，頗感惋惜。該友人也為2人抱不平，認為他們都處於離婚狀態，只是因為公眾人物，被以放大鏡檢視。

經濟部長沈榮津昨被問到此事，表示不清楚，至於謝京蓓原在經濟部擔任數位內容產業推動辦公室組長，沈榮津直言，對謝沒什麼印象。

于孝斌去年11月出任資策會執行長前，曾擔任Pacific Research Services, LLC 創辦人與執行長等工作，資策會內部人員對他的工作能力抱持正面肯定，強調其上任至今雖未滿一年，一級主管的平均年齡已由60歲降至51歲，但也有網友抨擊指于的請辭是遲來的正義。

至於號稱台彎VR教母、謝京蓓的友人也說，謝的個性很活潑浪漫，謝在臉書發表聲明：「我已經於今日中午正式辭去資策會國際處處長一職，也獲得蕫事長通過。 謝謝大家關心，我會努力整理好心情，再次站起來的。謝謝大家對我的關心跟安慰。」

(中國時報)