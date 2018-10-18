搶銀髮票 藍綠夾擊柯弱點

2018年10月18日 04:11 中國時報 張潼 、 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

重陽節當天，北市藍綠白三陣營市長參選人聚焦銀髮政見，國民黨參選人丁守中與民進黨參選人姚文智則不約而同攻擊柯上任後取消重陽禮金的政策，丁還批北市府錢不知道花到哪，日照中心、床位都不足；市長柯文哲除親自拜訪唯一公立公費浩然敬老院與長輩互動，同時請出柯爸柯媽替取消重陽敬老金政策「緩頰、護航」。

柯爸柯媽幫忙緩頰

銀髮政策一向是柯文哲「弱項」，17日他到北市浩然敬老院陪長輩過重陽，他不但先和長輩一起做彈力繩操、打撞球、吃午餐，也放軟姿態告訴現場長輩，如果有覺得院裡需要改善的地方，希望大家不吝告知，市府一定會做得更好。

北市65歲長者人數達45萬多人，每年重陽節發放1500元敬老金，但柯上任後批「這是買票政策」果斷喊卡，即便之後推動老人共餐、長青樂活遊、擴大敬老卡使用範圍等，另外7月份也推出「台北銀髮動姿動」Line帳號，試圖拉近與長者關係，但反彈聲浪仍難以完全平復。

柯競辦婦女部也於17日凌晨上傳「佩琪醫師健康小學堂」影片，請來陳佩琪探討疾病預防方法，就連柯文哲也粉墨登場，親自示範洗手5步驟，陳另也建議少出入公共場所、施打預防針等方式。

影片中陳佩琪指出，肺炎是高居台灣十大死因第三名，最有效的預防方法就是打肺炎鏈球菌疫苗，趁機宣傳北市65歲以上的長者可免費到各醫療院所，注射肺炎鏈球菌疫苗，因首集內容主打北市長者免費注射肺疫苗，備也視為針對銀髮選票。

丁姚同聲 當選就恢復

丁守中昨除了批評柯文哲取消重陽禮金是刻薄的做法，一旦他當選要立刻恢復，且最近全台養老城市評比，北市竟成為六都墊底，更是恥辱；姚文智也說，當選後將恢復重陽敬老禮金，另要推動老人牙齒健康照護、加發人瑞生日賀禮、每5萬人有1間日照中心的政策。

(中國時報)