新店運動中心上梁 2020完工

2018年10月18日 04:11 中國時報 王揚傑 ／新北報導 ／新北報導

全國首創以公辦都更方式興建的新店國民運動中心，17日上午由新北市長朱立倫主持上梁典禮，且親手為大梁鎖上螺絲，預計2020年底完工，他強調，新北規畫16座運動中心已完成13座位居全台之冠，規律運動人口更達35％，未來完工後，除了增加民眾運動休憩空間，也將有效提升大新店區行政服務品質及整體環境。

便民服務結合運動生活

朱立倫致詞時表示，新店行政生活園區是新北市第一個啟動的公辦都更案，將區公所、消防分隊、派出所等7個機關整合在同一行政大樓，提供民眾便利的洽公環境，結合運動中心的興建，並透過空中走廊直接連通行政園區辦公大樓及運動中心，讓便民服務與運動生活融為一體。

朱立倫強調，新北市總共興建16座國民運動中心，數量位居全台數量之冠，目前已完工啟用13座，新店、林口及五股正在興建中；新店國民運動中心17日舉行上梁典禮，希望能盡速完工，讓市民享有優質的運動空間。

教育局長林奕華表示，新北市積極打造運動城市，自2011年起規畫興建16座國民運動中心及1座運動公園，現已啟用13座國民運動中心，為六都第一。

滿足民眾休閒運動需求

教育局指出，新店運動中心規畫室內25公尺游泳池、籃球場、羽球場、桌球室、撞球室、韻律教室、飛輪教室及體適能中心等多種設施，可以滿足不同喜好及各年齡層民眾休閒運動需求。

上梁典禮結束後，朱立倫接著為「新店行政生活園區願景展示館」揭牌，城鄉局表示，願景館的設置是希望讓民眾了解公辦都更案辦理的歷程及規畫內容，館內也設置互動式小遊戲，讓小朋友可以體驗學習，以生動活潑方式加強民眾對都更的概念。

(中國時報)