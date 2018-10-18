頭份市長選戰 三強別「苗」頭

2018年10月18日 04:11 中國時報 何冠嫻／苗栗報導

現任議員羅雪珠（前排）轉換跑道參選下屆頭份市長選舉。（何冠嫻翻攝）

頭份市長徐定禎即將任滿2屆，將角逐縣長寶座，下屆市長選舉，有國民黨提名的縣議員陳永賢，無黨籍縣議員羅雪珠及市民代表黃育烈3人參選，黃育烈雖要面對選戰2位現任議員來勢洶洶的夾擊，但其實力仍不容小覷，急起直追要形成「三強鼎立」局勢，使選情更形激烈。

藍營陳永賢 具主政經驗

第5選區現任議員羅雪珠與陳永賢，都不再競選連任並同時轉換跑道，將和無黨籍市代黃育烈同台角逐市長寶座。其中，陳永賢曾任1屆代表、3屆縣議員，還在2002年以無黨籍身分參選第14屆頭份鎮長，順利以57％的得票率當選，第15屆雖連任失利，但經補選拿回寶座，有豐富主政經驗，也獲高度肯定。

劉派挺羅雪珠 搶藍綠票

陳永賢在國民黨初選結果中，以40％的支持率擊敗立委徐志榮服務團隊執行長徐維均，前總統馬英九日前南下為他站台造勢，顯示他人脈豐沛。但對於今年頭份市長爭霸戰，仍是步步為營。

黃育烈來勢洶 力拚突圍

羅雪珠當過2屆代表、2屆議員，並在議員任內對頭份、三灣、南庄地區事務親力親為，登記參選當日由國民黨大老劉政鴻、民進黨禮讓的無黨籍縣長參選人徐定禎陪同，似乎有意廣納藍、綠票源，同時與陳永賢、黃育烈瓜分兩政黨票源。

除陳永賢與羅雪珠搶攻地盤一決高下之外，曾任3屆代表的黃育烈也加入戰局，他帶著雄厚的民意基礎，全面衝刺要力拚兩位縣議員，使頭份市長選情更加緊繃，目前陳有些許優勢，但後續發展則是關鍵。

(中國時報)