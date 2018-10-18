捷運到南彰化 插旗掀戰局

彰化縣長參選人黃文玲質疑捷運政見膨風，疾呼不要躲在旗幟背後。（吳敏菁攝）

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中國時報
／彰化縣
插旗掀新戰局！彰化縣長魏明谷表示，插旗不署名影響選風，建設捷運不像蓋公路，要先挑人口密集的蛋黃區。
彰化縣長參選人王惠美表示，高興「一軸一環雙樞紐」受到關注和認同，是支持者插的旗，反問難道南彰不需要捷運？

捷運到員林、田中的無署名旗幟掀起熱議，彰化縣長參選人黃文玲17日到縣府廣場，叫戰彰化縣長魏明谷和立委王惠美，籲不要躲在旗幟後面；魏明谷強調，旗幟不是他插的，重申建設軌道運輸要在人口稠密的蛋黃區；王惠美則說，「一軸一環雙樞紐」政見得到認同，是支持者插的旗，要求公開辯論。

黃文玲17日在縣府縣廣場針對捷運政見，叫戰魏明谷和王惠美，質疑「膨風」旗幟插出來，竟沒人敢承認？指出台北捷運終點站淡水有16萬人口，但彰化縣大部分鄉鎮才2、3萬人，足以撐起捷運的營運嗎？她不是反捷運，但應先健全公路網，搭配8大經濟建設，人口增加後再規畫捷運較恰當。

彰化撐得起捷運營運嗎

魏明谷指出，自己提出的政策一定會署名，沒署名旗幟對選風有不好影響，軌道運輸系統要以人口稠密蛋黃區優先考量，彰化縣的交通建設以先完成公路網，軌道系統則先從台中捷運延伸到彰化市，並串連和美、鹿港。

魏明谷說，南彰先完成田中雙鐵共構，進行「田中高鐵與火車站串連」、「台鐵支線連結集集」，達到縱、橫向功能。軌道建設經費高，要考慮自償率，不可能像公路系統上山下海，不是隨便說說就可以。

一軸一環 願公開辯論

王惠美則指出，很開心提出「一軸一環雙樞紐」交通政見後，受到鄉親關注和認同，是熱心支持者所插的旗，但難道南彰化就不需要捷運嗎？未來二林也有300公頃工業區，彰化人口密度比高雄、台南高，且高鐵、台鐵都是南、北走向，東西向也需串聯，透過捷運連接，能把人口帶進來，這是一連串規畫，願和其他參選人公開辯論。

(中國時報)

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