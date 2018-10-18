涂醒哲自誇開源 2對手狂轟

2018年10月18日 04:11 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市長參選人蕭淑麗認為嘉義市經濟蕭條，兩位市長要負最大責任。（廖素慧攝）

嘉義市長參選人黃敏惠（中）拜訪家戶，自許為市民拚經濟。（廖素慧翻攝）

嘉義市長涂醒哲17日提出財稅施政成果，自誇開源有方，執政以來爭取中央補助大增10億元，且房地產交易熱促進稅收，市長參選人黃敏惠認為拚市民荷包飽飽才重要，也是市長參選人蕭淑麗批當前經濟蕭條，現任及前任市長要負最大責任。

涂偕官員提出數據

涂醒哲表示，105年下半年換蔡英文總統執政後，他近3年來向中央爭取到的補助款比前市長黃敏惠執政9年獲中央補助款的年平均數增加10億元，平均自主財源也比以前平均增加4100萬元，此外，106年度地方稅收比105年增加3億9700萬元，主要來自土地增值稅，尤其是湖子內區段徵收開發帶動交易熱絡。

主計處長阮鼎元補充說明，104至106年市府獲中央補助共238.9億元，平均每年79.63億元，95年至103年中央補助款共624.62億元，平均每年69.4億元，3年平均數比9年均數多10億。

黃敏惠看重市民荷包

黃敏惠反駁指出，如果財政很好是靠市府經濟發展支出每年平均減少3億8085萬元，則攸關市民荷包的營利事業銷售額大減580億元就獲得解釋，市府財政飽飽靠加稅，市民則口袋扁扁。

黃敏惠表示，她執政時期為市民拚經濟，每年編列超過21億元促進經濟發展，還償還公共債務超過73％達28.5億元，且102年創下嘉義市平均每戶可支配所得達102萬6305元的歷史紀錄，103年更創下營利事業銷售額達2258億元的新高紀錄。

蕭淑麗指責互揭瘡疤

蕭淑麗表示，嘉義市目前經濟蕭條，百業不興，嘉義子弟到外地討生活，影響財政稅收，現任及前任的市長要負最大責任，2人互揭瘡疤、各說各話，市民無奈，她對振興經濟提出具體對策，將對自用住宅免徵地價稅與房屋稅，減輕市民的壓力。

(中國時報)