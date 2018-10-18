台東原民鄉鎮 參選大爆炸

池上鄉現任鄉長張堯城同額競選。（莊哲權攝）

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中國時報
／台東報導

年底選戰逼近，台東縣縱谷地區關山鎮及鹿野鄉2強相爭，池上鄉則為同額競選，屬於原住民的海端及延平鄉則是參選大爆炸，登記參選人數分別有4人及6人，選情緊繃。

關山、鹿野2搶1

關山鎮長選舉2強相爭，現任鎮長戴文達爭取連任面對前關山鎮民代表吳國堂的挑戰，戴文達掌握現任優勢，加上國民黨加持，吳國堂如要勝選需努力。

鹿野鄉則是現任鄉長李國強挑戰連任，面對現任鹿野鄉代會代表郭清塗挑戰，李國強執政期間政通人和，勤跑婚喪喜慶，任何大小活動都看得到其身影，懂得鄉民要什麼，施政相當有感。

池上鄉同額競選

池上鄉則是現任鄉長張堯城同額競選，張堯城執政期間政績良好，推動落實池上米標章，增加農民收益，受到鄉民擁戴，張堯曾出生基層，曾獲得模範公務員，了解基層心聲，同額競選是鄉民對他最大的肯定。

屬於原住民鄉鎮的海端鄉則是有4人登記參選，現任鄉長余忠義無意再選，登記參選的有軍官退休的江聰明、鄉代表出身的胡金治及邱萬山及警職退休的許耀光，各有各的擁護族群，在現任鄉長無意競選的情況下，鹿死誰手尚為知曉。

延平鄉現任鄉長胡榮典則因2任期滿無法再選，導致參選大爆炸，共有胡黃廣文、古建明、蔡清德、余光雄、胡秋金及余明峯6人登記參選，登記參選史上最多，選情相當緊繃，誰能坐上鄉長位置要投票後才能揭曉。

(中國時報)

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