林姿妙批綠營 抹黑潑髒水

2018年10月18日 04:11 中國時報 胡健森 、 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

民進黨宜蘭縣黨部17日舉行記者會，質疑國民黨縣長參選人林姿妙的政商關係，抨擊林姿妙喊出的「拚出宜蘭好生活」是要拚出誰的好生活？林姿妙則反擊，指民進黨「抹黑別人不會使自己變高尚！」反批民進黨執政失民心，只擅長抹黑、潑髒水。

民進黨縣黨部前後任主委林進財、黃建財與聯合競選委員會總幹事黃適超等人指出，坊間盛傳國民黨前立委楊吉雄與林姿妙家族政商關係密切，此次縣長選戰，楊吉雄既是林姿妙的選舉大金主，又是幕後操盤手。

林姿妙競選總部說，選戰到現在民進黨一路抹黑，選民看了都覺得累，現在說「楊吉雄是林姿妙的金主？」接下來是不是曾經罵過陳歐珀的郭台銘也成了林姿妙金主？總部諷刺說，會不會連外星人都成了林姿妙的金主？

林姿妙競選總部還反批，民進黨執政不得民心，卻擅長選舉抹黑、潑髒水，縣府辦村里座談送贈品叫「政令宣導」，羅東辦鄰長座談送贈品叫「賄選」；縣府與各鄉鎮市公所用二備金辦活動沒事，羅東就成了「亂花救命錢」；賴清德提高育兒津貼是解決少子化，林姿妙辦免費營養午餐就叫騙票。

林姿妙競選總部指出，民進黨的一貫的態度就是「自己說的都對，別人講的都不對。」網路盛傳民進黨抹黑有移花接木、扭曲事實、配合名嘴放話…等9大招，林姿妙目前已經中了好幾招，質疑「不曉得接下來民進黨還會有什麼招數？」但相信選民自有判斷。

(中國時報)