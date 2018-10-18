歷7次流標 新北美術館年底前動土

2018年10月18日 04:11 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

位於三鶯新生地的新北市立美術館新建工程，規畫5年多、歷經7次流標，17日終於以18.6億發包，將由久年營造與泰創工程團隊負責興建，預計年底前動土，打造以「蘆葦叢中的現代美術館」工業風主題的藝文場館，2022年底開館營運。

新北市立美術館新建工程占地2.5公頃，室內面積約9800坪，規畫美術館主體、兒童美術館及戶外藝術街坊等三大區塊，2015年市府二度舉行新北市立美術館國際競圖，由姚仁喜所屬的大元聯合建築師事務所以「蘆葦叢中的現代美術館」，擊敗二度參賽的日本隈研吾團隊獲得首獎。

新建工程2017年1月以最有利標首度上網招標，卻因工程設計複雜、施工難度高、使用大量鋼構材料等因素，原本規畫預算不敷工程使用，導致廠商興趣缺缺，到今年8月為止7度流標，追平淡江大橋紀錄，市府二度調整工程總經費，由16.9億增至21.7億，終於在17日以18.6億發包。

新北市文化局表示，新北市立美術館打破封閉式的建築設計，以「蘆葦叢中的現代美術館」為主軸，巧妙融入新北市與台灣本土文化，也是國內近年大型公共工程案中，第一次由台灣建築設計團隊獨立取得首獎的案例。

未來美術館成立後，將從視覺藝術出發，致力藝術普及推廣，打造為北台灣藝術重鎮，並加強推廣李梅樹、楊三郎、李石樵、林克恭、陳植棋等市籍美術家作品，並提供交流平台，也將與鶯歌陶瓷博物館、陶瓷老街、三峽老街、客家園區等串連，可望成為北部重要的藝術觀光指標。

(中國時報)