重陽敬老 藍綠喊發老人年金

國民黨新竹縣長參選人楊文科（中）參加重陽節活動，承諾當選後將每月發放敬老津貼。（邱立雅攝）

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中國時報
邱立雅／竹縣報導

新竹縣長參選人楊文科17日參與湖口鄉老人會所舉辦的九九重陽敬老表揚大會暨志工楷模活動，向現場600名長者及親屬祝賀「健康久久、幸福久久」，向所有志工表達敬意與感謝之意。

為感念長輩對社會的付出，楊文科致贈百歲人瑞張溫秋梧、葉羅鏬妹的家屬各一幅「祥龍獻瑞匾額」。楊文科表示，每位長者都以他們的智慧跟努力，給予家庭和社會極大的奉獻，年紀大了更需要被關懷，他承諾當選後將每月發放敬老津貼3000元，另外要新設老人關懷據點、建置綜合社會福利館、及持續布建居家式及社區式長期照顧服務。

而針對身障人士，也要增置復康巴士、免費搭乘醫療專車、廣設無障礙設施等安全庇護。擁有科技背景的楊文科也說，他要運用智慧城市的網絡、工具研發，服務失能長輩，也要引進延緩老化智慧科技系統，關懷長者並保障長照空間安全無虞。

民進黨籍縣長參選人鄭朝方則前往新埔向長輩們關心致意，並提到要恢復老人年金，及用長照2.0來加強照顧長輩，他主張調整經費，優化長照人員與社工的勞動條件，並配合中央長照2.0政策、客委會「伯公照護站」，串連中央、地方與社區，做到長輩身體健康的把關、日常的陪伴、食物與活動的共享，結合政府與社會的力量，緊緊抱著長輩。

(中國時報)

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